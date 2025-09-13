Госсекретарь сказал, что сначала США хотят собрать все факты и проконсультироваться с союзниками.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал атаку российских дронов на Польшу "неприемлемым, прискорбным и опасным" событием.

"Дроны были запущены преднамеренно. Нет сомнений в том, что они были запущены преднамеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены на то, чтобы лететь в Польшу", - задался вопросом госсекретарь.

Он отметил, что если имеющиеся данные приведут США к такому выводу, "то очевидно, что это был крайне эскалационный шаг, передат Reuters.

Видео дня

"Есть и ряд других возможностей, но мы хотим собрать все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать окончательные выводы", - пояснил позицию США Рубио.

Примечательно, что в таком же духе ранее высказался и президент США Дональд Трамп.

Реакция США на российские дроны в Польше

На фоне того, что реакция на инцидент европейских чиновников была молниеносной, Трамп никак его не комментировал. Только через некоторо время он выкатил пост в соцсети, который гласил, мол надо же - российские дроны в Польше.

На второй день, вероятно после некоторых раздумий, он вышел к народу с другим комментарием, который гласил, что налет российских дронов на Польшу - это ошибка: "Возможно, это была ошибка. Но, независимо от этого, я не доволен ничем, что касается этой ситуации".

Вас также могут заинтересовать новости: