В Минобороны РФ назвали это операцией защиты своих "государственных границ".

В воскресенье Россия подняла два своих истребителя в воздух, когда радар обнаружил бомбардировщики ВВС США B-52H, которые приближались к территории РФ над Баренцевым морем, пишет The Telegraph.

"При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики отвернули от государственной границы Российской Федерации", - заявили в Министерстве обороны РФ и назвали это операцией по защите своих "государственных границ".

В издании напомнили, что Баренцево море разделено между Россией и Норвегией, а также простирается от Кольского полуострова на севере РФ до архипелага Шпицберген по направлению к Северному полюсу. Отмечается, что американские бомбардировщики пролетели над воздушным пространством Финляндии.

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Позже министр обороны Финляндии Антти Гяккянен сообщил, что два бомбардировщика США пролетели над воздушным пространством Финляндии в воскресенье утром, хотя было непонятно, были ли это те же самолеты.

"Важно, чтобы наше членство в НАТО и наш союз с Соединенными Штатами также нашли свое отражение в конкретных действиях. Финляндия больше не одинока", - подчеркнул он.

Журналисты отметили, что Финляндия присоединилась к НАТО в прошлом году в ответ на вторжение РФ в Украину в 2022 году. По словам аналитиков, это был первый случай, когда американским бомбардировщикам было разрешено летать над северной Финляндией.

В то же время в Кремле определили Арктический регион как приоритетную сферу для противостояния с НАТО, поэтому Владимир Путин приказал своим войскам усилить присутствие в регионе.

"Ни США, ни НАТО не прокомментировали этот инцидент, но ранее в этом месяце российские военные самолеты сопровождали бомбардировщик ВВС Норвегии над Баренцевым морем, а в марте российские военные самолеты перехватили два американских бомбардировщика в том же районе", - добавили в издании.

Последние новости на тему авиации

Ранее УНИАН рассказал, сколько истребителей F-16 производится в год. Как сообщил директор по производству F-16 Калеб Хендрик, Lockheed Martin наращивает производство до 4 единиц F-16 в месяц. Таким образом, годовой показатель составит 48 истребителей.

В свою очередь военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему Запад затягивает с передачей F-16 для Украины.

"США, Запад несколько опасаются того, что в каких-то воздушных боях российская авиация может быть лучше по техническим параметрам. И они очень боятся вот этого имиджевого [удара]", - подчеркнул он.

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