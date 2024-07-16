Boeing B-29 Superfortress совершил первый полет в 1942 году, а Northrop B-2 Spirit - в 1989-м.

В США состоялось в определенном смысле историческое событие - бомбардировщики-носители ядерного оружия B-29 и B-2 совершили уникальный первый полет вместе.

Это произошло во время шоу Wings Over Whiteman Air Show, пишет The War Zone. B-29 Superfortress является тяжелым американским бомбардировщиком, созданным для стратегического противостояния Японии в годы Второй мировой войны.

С 1944 года США проводили массированные налеты B-29 по японским густонаселенным территориям и военно-промышленным объектам. В августе 1945 года эти самолеты нанесли ядерные удары по городам Хиросима и Нагасаки.

B-2 Spirit также вошел в историю, став первым в мире стратегическим бомбардировщиком, построенным по технологии стелс. Ее применение обусловило фантастически высокую цену самолета в примерно 2 млрд долларов. Всего построили 21 бомбардировщик B-2.

Его использовали, в частности, во время операции НАТО в Югославии, а также в Ираке и Афганистане. Во время одного из вылетов B-2 оставался в воздухе без посадки в течение 50 часов.

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В будущем B-2 заменит более современный и более дешевый B-21, который сейчас выполняет летные испытания. Свой первый полет этот бомбардировщик совершил в прошлом году.

Внешне он оказался очень похожим на B-2. Это вполне логично, поскольку в обоих случаях в основу концепции положили технологию малозаметности. Более-менее детальное представление о самолете дает новый снимок B-21 в воздухе.

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