На новой площадке первый самолет F-16 Block 70 для Бахрейна изготавливали 3,5 года.

Производство истребителей F-16 продолжает масштабироваться из-за повышенного спроса, которого в компании Lockheed Martin просто не ожидали. Об этом пишет Root Nation.

Отмечается, что руководство завода, где собираются эти истребители, еще в 2019 году перенесло сборку из Форт-Уорта, Техас, в Гринвил, Южная Каролина. Это значительно повлияло на производственные возможности, поскольку на новой площадке первый самолет F-16 Block 70 для Бахрейна изготавливали 3,5 года.

"Однако теперь технологические циклы, процессы и объемы производства значительно быстрее. Как сообщил директор по производству F-16 Калеб Хендрик, Lockheed Martin наращивает производство до 4 единиц F-16 в месяц. Таким образом, годовой показатель составит 48 истребителей, что соответствует целевому производственному показателю на 2025 год, объявленному летом 2023 года", - говорится в материале. Видео дня

В то же время издание отмечает, что эти мощности лишь частично удовлетворяют общий портфель заказов на 140 машин, включающий контракты на 16 самолетов для Бахрейна, 8 для Болгарии, 12 для Иордании, 14 для Словакии, 66 для Тайваня и еще 24 для "неназванной страны".

"Всего было поставлено только 11 самолетов: 6 для Бахрейна и 5 для Словакии. С таким темпом производства 129 F-16 займет примерно 2,5 года. Этот срок не выглядит очень долгим, но стоит отметить, что в 1987 году производство F-16 на американском заводе в Техасе достигло пика в 286 истребителей в год. Таким образом, на конец Холодной войны текущий заказ был бы выполнен за полгода", - пишет СМИ.

Также был раскрыт текущий технологический цикл производства F-16: сборка истребителя от начала работ до первого полета занимает 11-12 месяцев. так, на сборке F-16 сейчас работают 700 человек на всех сменах, тогда как в 2019 году их было всего 25. Компания вынуждена была перевести значительную часть рабочих из Техаса в Южную Каролину, при этом 40% специалистов - это "ветераны" Форт-Уорта.

"В целом программа производства F-16 объединяет 470 активных поставщиков, из которых 12 находятся за пределами США, при этом основные компоненты производятся в 8 странах", - резюмирует издание.

Передача F-16 Украине - последние новости

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительном решении правительства Польши о передаче F-16 для Украины.

Он, в частности, поблагодарил премьер-министра страны-соседки Дональда Туска "за эффективное выполнение наших предыдущих договоренностей. Благодарен Польше за решительную поддержку Украины".

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