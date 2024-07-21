По словам военного эксперта, Запад может бояться неудач во время работы истребителя.

До конца лета этого года истребители F-16 могут появиться в небе над Украиной. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко для Radio NV.

"Хочу верить в это. Думаю, что будут. Но вопрос в чем? Я уже начинаю слышать о том, что на первом этапе эти самолеты должны быть над западом и центром Украины, выполнять задачи патрулирования", - подчеркнул он.

По его словам, есть и другие причины, которые мешают Украине быстро получить обещанные Западом самолеты.

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"США, Запад несколько опасаются того, что в каких-то воздушных боях российская авиация может быть лучше по техническим параметрам. И они очень боятся вот этого имиджевого [удара]", - объяснил Мусиенко.

В то же время эксперт призвал не бояться этого.

"Мы увидели и с Patriot, и с ATACMS, и с другим оружием, которое Украина применяла, что мы можем быть первыми. Я думаю, что с самолетами так же будет. Но у них все равно есть эти предостережения и они затягивают этот процесс", - подчеркнул военный аналитик.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап предположил, что может появиться некая территория, где Украина будет накапливать истребители F-16. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно "положительного решения" Польши в этом вопросе.

"Может в этом году так и будет 24 самолета или 20. Но пилотов у нас только 20. Желательно, чтобы на один самолет было хотя бы 2 пилота, чтобы их нормально использовать, чтобы их обслуживать, чтобы своевременно поднимать в воздух, когда есть угроза ракетного удара по аэродрому. То есть я думаю, что скорее всего это касается именно размещения, как промежуточный состав самолетов для того, чтобы мы могли их потом использовать", - объяснил эксперт.

В то же время аналитик Джерри Хендрикс считает, что украинские F-16 должны взлетать с "баз-убежищ" НАТО.

"Россия использует опасения Запада по поводу эскалации конфликта, создавая убежище на своей суверенной территории для нанесения наступательных ударов по Украине. Ее военные активы остаются частично прикрытыми, тогда как украинские остаются незащищенными. Возможно, теперь Европа и США смогут компенсировать это преимущество, создав пространство-убежище для украинских сил в странах НАТО", - подчеркнул он.

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