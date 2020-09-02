Макей также поблагодарил Москву за «выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события».

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна смогла не допустить в стране повторения «украинского сценария цветной революции».

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Как сообщает российский «ТАСС», такое заявление он сделал в ходе открытия встречи в широком составе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал Макей.

Глава МИД Беларуси также заявиил, что его страна после выборов оказалась в зоне "высокой политической турбулентности", однако уровень накала политического противостояния уже значительно ниже.

Он также поблагодарил российскую сторону за «выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события».

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Официально известно о трех погибших протестующих, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушение прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада.

Протестные акции проходят в стране ежедневно. Протестующих задерживают.

Глава Кремля Владимир Путин поддержал Лукашенко и назвал его легитимным президентом Беларуси.

28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в настоящее время Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в РБ.

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Автор: Дмитрий Захаров