'Внутренняя война': режим Путина начал охоту на собственных Z-блогеров, - The Economist

Кремль постепенно уничтожает тех, кто еще вчера воевал за него в информационном фронте.

Российская система подавления инакомыслия переключилась с привычного преследования оппозиционеров и активистов на собственных пропагандистов. За последние недели сразу несколько ведущих "Z-блогеров" оказались под прессом силовиков за критику армии и чиновников, пишет The Economist.

В сентябре блогера с 151-тысячной аудиторией Романа Алехина объявили "иностранным агентом". В октябре Татьяне Монтян с 400 тысячами подписчиков присвоили статус "террористки". В ноябре задержали еще одного пропутинского автора - Оксану Кобелеву. Все они позволяли себе критиковать российское Минобороны или влиятельных пропагандистов.

13 ноября высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Апти Алаудинов пригрозил, что "внутренних врагов" будут "уничтожать юридически" и требовал извинений от непокорных. Он пообещал, что "машина будет работать настолько мощно, что все будут ошеломлены".

Аналитики объясняют, что речь идет о "внутренней войне" в Z-сегменте: низовые блогеры конфликтуют с кремлевскими медиапродуцентами. В течение войны именно блогеры часто разоблачали коррупцию Минобороны, собирали средства на дроны, медикаменты и оборудование - и власть это терпела. Но соглашение, похоже, сломалось: Кремль хочет вернуть контроль над потоками пожертвований и раздражен неуправляемыми голосами.

Несмотря на аналогии с мятежом Пригожина 2023 года, нынешняя ситуация - значительно меньше по масштабам. Блогеры не затрагивают Путина лично и не раскрывают реальные потери. Их роль - поддерживать картинку "всенародной поддержки" во время того, как российская армия пытается давить в Донецкой области, а Украина вынужденно отходит из нескольких сел.

Показательно, что сами блогеры отчаянно пытаются объяснить собственные репрессии, не обвиняя Путина. Алехин даже написал, что проблема - в "либерализации" президента, которая якобы позволила "некоторым людям перехватить контроль". Он сетует, что независимый суд мог бы его защитить - и это звучит почти как повторение советских чисток: "Товарищ Сталин, произошло ужасное недоразумение".

Репрессии против пропагандистов в РФ

Как сообщал УНИАН, репрессивная система в России уже расправилась с противниками путинского режима и войны с Украиной в частности. Теперь система взялась за уничтожение сторонников режима и войны, которые чем-то не угодили власти или ее приспешникам.

Как пишет The Guardian, в предыдущие годы российское государство использовало закон об "иностранных агентах", чтобы затыкать рот оппозиционным спикерам. Однако недавно этот статус был присвоен прокремлевским блогерам.

