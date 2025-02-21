В Renault не исключают возвращения в Россию: Москва категорически против

После ухода Renault из РФ акции компании за две недели упали на 30-35%.

Генеральный директор Renault Лука де Мео не исключает того, что французская компания может вернуться на российский рынок, который она покинула после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он заявил в комментарии для Financial Times.

"Я бы предпочел сосредоточиться на строительстве будущего, а не на том, чтобы догонять прошлое... Но мы - деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся за нее ухватиться", - сказал Лука де Мео, отвечая на вопрос о том, может ли Renault вернуться в РФ.

По словам гендиректора Renault, он не думал о таком сценарии, так как события развиваются слишком быстро. Тем не менее инициатива президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить войну в Украине дала надежду на то, что возвращение компании на российский рынок возможно, подчеркнул он.

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Финансовый директор Renault Тьерри Пьетон в разговоре с журналистами отметил, что пока неясно, отменят ли США или Европа санкции против российской экономики, которые могут навредить любым компаниям, желающим вести там бизнес. Он добавил, что шансы на возобновление сотрудничества с "АвтоВАЗом" довольно низкие.

Гендиректор Renault заверил, что у компании есть другие приоритеты, кроме возвращения в Россию. Среди них ускорение производства электромобилей и гибридных авто, которые будут соответствовать будущим требованиям ЕС по выбросам вредных веществ.

Кроме того, Лука де Мео поделился, что после ухода Renault из РФ акции компании за две недели упали на 30-35%. По его словам, тогда аналитики прогнозировали гибель компании, но в 2024 году ей удалось получить рекордную прибыль.

В комментарии для росСМИ мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что компании Renault "вряд ли что-то светит" в России. Некоторые производственные площадки компании прежде располагались в столице РФ.

В издании напомнили, что в мае 2022 года Renault продала свой российский бизнес и долю почти 68% в "АвтоВАЗе" за символические 2 рубля. Из-за этого французский автопроизводитель потерял около 2,2 миллиарда евро. Тем не менее компания сохранила опцион на выкуп своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины компания получала десятую часть своих доходов в России, и в ней работали 45 000 человек, что намного больше, чем у многих других транснациональных корпораций, покинувших страну в 2022 году, поделились в издании.

Сколько потеряли иностранные компании от выхода из России

Ранее в Reuters сообщили, сколько денег потеряли иностранные компании от выхода из России. Отмечается, что покинув российский рынок после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину иностранные компании потеряли более чем 107 млрд долларов в виде списаний и потери доходов.

Отмечается, что россияне требуют скидки по крайней мере 50% на продажу иностранных активов, постоянно ужесточая требования к выходу. Часто принимаются номинальные комиссии в один рубль.

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