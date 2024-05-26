Несмотря на многолетнюю критику, Путин только сейчас сменил министра обороны и разрешил аресты высокопоставленных коррупционеров.

Сетования на некомпетентность и коррупцию в высших эшелонах российской армии не дают покоя Владимиру Путину с начала полномасштабного вторжения в Украину. Необходимость перемен стала явной, когда войска РФ потерпели неудачу в окрестностях Киева, под Харьковом, а также после марша наемников Пригожина на Москву.

Издание The New York Times пишет, что Путин все это время избегал каких-либо серьезных публичных шагов, которые могли бы быть восприняты как подтверждение критики. Теперь, когда кризис на поле боя, похоже, позади, а Пригожин мертв, российский диктатор решил действовать, впервые за более чем 10 лет сменив министра обороны и допустив ряд коррупционных арестов среди высших чиновников министерства.

В России достигли точки кипения

По мнению экспертов, последние шаги Путина скорее всего свидетельствуют о том, что он стал более уверенным в своих боевых перспективах в Украине и в своей политической власти. Российские войска добиваются успехов в Украине, захватывая территории вокруг Харькова и на Донбассе, в то время как Украина борется с задержками помощи от США и нехваткой боеприпасов и личного состава. Высшие должностные лица в Кремле настроены оптимистично.

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"Скорее всего, они считают ситуацию в войсках достаточно стабильной, чтобы наказать некоторых представителей военного руководства за прежние неудачи", - говорит Майкл Кофман, эксперт по российским вооруженным силам и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Требование перемен в высших эшелонах российской армии копилось с первых дней вторжения, когда распространились истории о том, что российские солдаты отправляются на войну без надлежащего питания и снаряжения и теряют свои жизни, подчиняясь бездарным военачальникам.

Гнев достиг пика после прерванного восстания, возглавленного Пригожиным, что, по мнению американских чиновников, скорее всего, было санкционированным государством убийством. Именно главарь ЧВК "Вагнер" стал лакмусовым листком, который заставил российскую власть задуматься о коррупции.

Показательная "казнь"

Российский лидер, похоже, выступает против тех самых чиновников, на которых нападал Пригожин.

Первым предвестником перемен стал арест Тимура Иванова, протеже Шойгу и заместителя министра обороны, которого обвинили в получении крупной взятки. Он отрицает свою вину. Ранее Иванов привлек внимание Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального из-за роскошного образа жизни.

Затем Кремль объявил, что заменил Шойгу на Андрея Белоусова, а Шойгу перевели в Совет безопасности России, где у него есть доступ к президенту, но нет контроля над деньгами.

У Белоусова нет военного опыта, но он может похвастаться относительно чистым имиджем и чистой карьерой в правительстве.

Мария Энгквист, заместитель руководителя отдела исследований России и Евразии Шведского агентства оборонных исследований, отметила, что если Путин хочет выиграть войну, то коррупция – это не то, что нужно. При этом она назвала коррупцию на высоком уровне в России "особенностью, а не ошибкой".

"Коррупция - это инструмент для получения влияния, но она также может быть использована против вас в любой момент, в зависимости от того, скажете ли вы что-то не то в неподходящее время или примете неправильное решение в неподходящее время", - сказала она. "Так что вас можно сместить с должности с разумным объяснением, которое общественность может принять".

По ее словам, эти изменения также вызывают вопросы о том, как долго генерал Герасимов будет оставаться на своем посту.

В то же время аресты в Минобороны РФ набирают обороты: еще четыре высших генерала и чиновника задержаны по обвинению в коррупции, которые сопровождаются обещаниями увеличить финансовые и социальные льготы для солдат, что является попыткой улучшить моральный дух и успокоить критиков.

Аресты - поводок для неугодных

По словам Дары Массикот, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир, аресты высокопоставленных лиц вряд ли искоренят обширную коррупцию в российском военном ведомстве, но они могут заставить высших чиновников дважды подумать, прежде чем воровать в особо крупных размерах, по крайней мере какое-то время.

Помимо послания антикоррупционного сигнала, по крайней мере один из арестов, похоже, был направлен на сведение политических счетов.

Генерал-майор Иван Попов, высокопоставленный российский военачальник, возглавлявший силы, сдерживающие контрнаступление Украины, упрекнул российское военное руководство. На днях его задержали по обвинению в мошенничестве. По словам его адвоката, он отрицает свою вину.

"Суть в том, что война обнажила множество различных проблем - коррупцию, некомпетентность и открытость к публичным проявлениям неповиновения, - которые руководство страны считает необходимым решить", - сказал Сэмюэл Чарап, старший политолог из RAND Corporation. "Сейчас самое подходящее время для этого, потому что на поле боя нет краткосрочного острого риска".

Аресты российских генералов - главные новости

23 мая в Москве арестовали сразу двух высокопоставленных генералов Министерства обороны - начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин и руководитель департамента по обеспечению госзаказа Владимира Вертелецкого.

Кроме того, были арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Издания The Moscow Times сообщает, что репрессии санкционировал лично Владимир Путин и под "зачистку" попадут сотни людей.

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