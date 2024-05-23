По предварительным данным, вражеский чиновник получил от коммерсанта дом и автомобиль.

В Российской Федерации сегодня, 23 мая, арестовали еще одного высокопоставленного офицера Министерства обороны - руководителя департамента по обеспечению госзаказа Владимира Вертелецкого подозревают в мошенничестве.

О задержании вражеской "шишки" пишет The Moscow Times. По данным Z-каналов, Вертелецкого увезли из главного здания Минобороны, расположенном в российской столице на Фрунзенской улице. Отмечается, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере - он якобы при проведении государственных тендеров отдавал предпочтение своим знакомым бизнесменам.

Задержание подтверждает "военкор" Юрий Котенок: "Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в "воронке". Как пишет один из Z-каналов, военного подозревают во взятке в особо крупном размере: от коммерсанта, получившего (или хотевшего получить) гособоронзаказ, он получил вознаграждение в виде автомобиля и дома, которые оформил на родственников.

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Напомним, утром 23 мая стало известно, что в России задержали начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина - заместителя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Журналисты узнали, что по уголовному делу о возможных махинациях у генерала прошел обыск. По данным ТАСС, Шамарина арестовали по делу о получении взятки в 235-м гарнизонном военном суде. После чего следователи обвинили арестованного генерала в получении взятки в особо крупном размере. Согласно статье 290 УК РФ, генерал-лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривает 235 гарнизонный военный суд.

Отмечалось, что такой высокопоставленный российский военный является не первым, который подвергается уголовному преследованию за последнее время. Ранее были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Оба обвиняются в получении крупной взятки. Кузнецову инкриминируют получение взятки 30,5 млн рублей, Иванову - 1,185 млрд руб.

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