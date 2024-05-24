Одна из причин - желание свалить на армию все неудачи военного вторжения в Украину.

Арест нескольких высокопоставленных генералов армии РФ после отставки министра обороны Сергея Шойгу – это только начало большой "зачистки", в рамках которой будут арестованы сотни людей. Как рассказали источники издания The Moscow Times, репрессии санкционировал лично Владимир Путин.

Данную информацию журналистам подтвердили два чиновника из российского правительства, два близких к Кремлю собеседника, а также источник, близкий к Минобороны. Все они согласились говорить только на условиях анонимности.

"Идет жесткая зачистка. ФСБ зачищает команду Шойгу. Это ожидаемый процесс. Силовики получили разрешение на самом верху. До завершения чисток еще далеко. Нас ждут новые аресты", — сказал источник, близкий к Кремлю.

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По словам источника, близкого к Минобороны, "расследование коррупции" в Минобороны началось в конце апреля, когда Шойгу еще оставался министром. После его увольнения уже были арестованы пять высокопоставленных офицеров, обвиненных в коррупции.

Собеседники журналистов говорят, что сейчас в здании Минобороны представителей спецслужб, ведущих расследование, уже больше, чем самих военных. Поэтому и арестованных скоро станет значительно больше – говорится о "сотнях людей".

По словам чиновника кабмина, материалов о коррупционных схемах в Минобороны всегда "была куча", и даже заводились уголовные дела. Но пока Шойгу был министром, следствие не продвигалось. Теперь же, как утверждают источники, спецслужбы хотят "спихнуть на армию" вину за провалы войны в Украине.

Аресты российских генералов: последние новости

Как писал УНИАН, в четверг, 23 мая, в Москве арестовали сразу двух высокопоставленных генералов Министерства обороны. Утром был задержан начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин – заместитель начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Позднее стало известно о задержании руководителя департамента по обеспечению госзаказа Владимира Вертелецкого. Его подозревают в мошенничестве.

А в предыдущие дни уже были арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Оба обвиняются в получении крупной взятки.

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