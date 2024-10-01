Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (бывший премьер-министр Нидерландов) начал каденцию на должности. Предыдущий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг удачно, как мне кажется, выполнял роль координатора и ретранслятора идей союзников Украины из числа членов НАТО.

И когда подошел срок ротации, то кандидатура Рютте выглядела как успешная замена Столтенберга, ведь позволяет поддерживать преемственность линии Альянса: сплочение вокруг помощи Украине, подталкивание стран НАТО к увеличению расходов на оборону и привлечение к европейской безопасности Соединенных Штатов.

Судя по первым заявлениям Марка Рютте на новой должности, его риторика в поддержку Украины будет не слабее риторики Йенса Столтенберга.

Последний озвучивал позицию большинства государств-членов, это были взвешенные слова, которые, однако, содержали четкую поддержку Украины, без нюансов. Во время председательства Рютте, на мой взгляд, эти заявления приобретут еще большую четкость.

Впрочем, не стоит ожидать чего-то слишком радикального. Ведь слова генсека НАТО вряд ли выйдут за пределы его полномочий. А генеральный секретарь не уполномочен единолично формировать политику Североатлантического альянса. Формированием этой политики занимаются государства-члены во время совместных консультаций и консенсусного голосования.

Как координатор таких процессов Рютте (который имеет такой опыт как прекрасный технический менеджер в Правительстве Нидерландов - в текущем году он ушел в отставку с поста премьер-министра после рекордных 14 лет на посту), думаю, попытается быть более эффективным. К примеру, в отношении моментов, связанных с оказанием помощи Украине. Дело в том, что военная помощь хоть и предоставляется отдельными государствами-членами Альянса, однако может быть лучше скоординирована через руководящие структуры НАТО.

Но не стоит забывать, что позиция НАТО в целом по увеличению помощи Украине или расширению этой помощи, не изменится.

Ведь Альянс принимает свои решения консенсусом, и генеральный секретарь является лишь модератором в достижении компромиссов между союзниками. К сожалению, такие страны как Венгрия или Словакия вряд ли будут поддерживать украинский вопрос так, как нам бы того хотелось. Условный Орбан сделает так, как он делает и сейчас.

Итак, хотя новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Украину главным приоритетом своей деятельности, для Украины с его назначением принципиально ничего не изменится.

Владимир Воля, политический эксперт