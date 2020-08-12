В Беларуси запретили продажу пиротехники
Белорусские власти запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой.
Об этом утром в среду сообщило госагентство "Белта" со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующее постановление было издано накануне и вступило в силу сегодня, 12 августа.
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"В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - идет речь в документе.
Как известно, пиротехнику в последнее время использовали участники протестов в Беларуси в ответ на агрессивные действия силовиков, которые зверски избивали и задерживали протестующих.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- После публикации первых результатов ЦИК 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- Согласно цифрам от ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов.
- Кандидат в президенты Светлана Тихановская, занявшая второе место, отказалась участвовать в акциях протеста и покинула территорию Беларуси, выехав в Литву.
- Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова собрались протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.
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