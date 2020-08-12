В Беларуси запретили продажу пиротехники

Пиротехнику, в частности, использовали протестующие в ответ на агрессивные действия силовиков.

Белорусские власти запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой.

Об этом утром в среду сообщило госагентство "Белта" со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующее постановление было издано накануне и вступило в силу сегодня, 12 августа.

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"В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - идет речь в документе.

Как известно, пиротехнику в последнее время использовали участники протестов в Беларуси в ответ на агрессивные действия силовиков, которые зверски избивали и задерживали протестующих.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

После публикации первых результатов ЦИК 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Согласно цифрам от ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, занявшая второе место, отказалась участвовать в акциях протеста и покинула территорию Беларуси, выехав в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова собрались протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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