Лула да Силва прервал дискуссию об Украине и выпустил итоговое коммюнике саммита на день раньше.

Решение президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры и выпустить итоговое заявление саммита G20 на день раньше, чтобы свернуть острую дискуссию о войне в Украине, вызвало недовольство среди европейских лидеров, в частности, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст, завершая пленарное заседание в понедельник - в тот момент, когда лидеров Франции, Германии и США не было в зале.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление, что в коммюнике G20 не подчеркивается ответственность России за развязывание войны на Украине, особенно на 1000-й день ее полномасштабного вторжения.

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"Это слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы ясно дать понять, что Россия несет ответственность", - сказал он.

Макрон также выразил недовольство действиями Лулы, отметив, что коммюнике "не соответствует той позиции, которую мы могли бы занять". Он также добавил, что текст выиграл бы, если бы в нем более четко говорилось о войне.

"Это ничего не меняет в позиции Франции: это агрессивная война, развязанная Россией против Украины, и наш приоритет сегодня - добиться прочного мира", - добавил Макрон.

Один из европейских чиновников назвал маневр Лулы "жестоким", но отметил, что его страна решила уважать прерогативу хозяина саммита решать, когда выпускать совместное заявление.

Как сообщили Reuters три бразильских дипломата, Бразилия поспешила утвердить коммюнике в понедельник вечером, чтобы избежать риска окончания саммита без итогового заявления, хотя европейцы просили более жестких формулировок о роли России в войне.

Отмечается, что страны достигли соглашения по итоговому заявлению рано утром в воскресенье, но днем Франция и Германия начали оказывать давление на Бразилию, чтобы та вернулась к тексту в свете крупных российских авиаударов по Украине. Бразилия отказалась.

"Повторное рассмотрение текста поставило бы под угрозу все усилия недельных переговоров", - заявил Reuters бразильский чиновник.

Коммюнике G20 - что известно

Как писало FT, в совместном заявлении стран G20 по итогам саммита в Рио-де-Жанейро войне в Украине посвящен всего один абзац.

В заявлении смягчена критика войны России против Украины и содержится лишь широкое упоминание о "человеческих страданиях". В тексте не содержалось осуждения ядерных угроз, связанных с Украиной или требования прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру.

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