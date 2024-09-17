По словам президента Бразилии, страна и дальше будет оставаться нейтральной в отношении войны в Украине.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не может стать на чью-то сторону в войне между Россией и Украиной. По его словам, участники конфликта, которые сейчас призывают к диалогу с Бразилией, должны были говорить до того, как началась война, передает Correio Braziliense.

"Вот почему для Бразилии важно не участвовать в войне в Украине и России. Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы хотим мира, мы не хотим войны. Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли бы поговорить с нами до начала войны", - подчеркнул бразильский лидер.

В издании напомнили, что эти слова прозвучали после того, как члены украинского правительства призвали Лулу посетить страну и из-за критики президента Владимира Зеленского, который заявил, что считает позицию Бразилии пророссийской.

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В частности, в Офисе президента требовали, чтобы Лулу посетил Украину, чтобы он смог собственными глазами увидеть разрушения, которые произошли в результате российских атак.

"Украина обвиняет Бразилию в союзе с Россией. Однако бразильское правительство выступает за мирное решение конфликта и уже осудило российское вторжение", - добавили в Correio Braziliense.

Бразилия и Украина - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение Бразилии пригласить на саммит G20 российского диктатора Владимира Путина. По его словам, чтобы это произошло, им придется обойти закон, право разрушать и снова игнорировать Римский статут.

В то же время посол Украины в Бразилии Андрей Мельник объяснил, почему страна не поддержала совместное комьюнике во время Саммита мира. Он подчеркнул, что Бразилия, в частности нынешнее правительство - имеют большие амбиции.

"Они хотят играть собственную игру. И благодаря Китаю, который является их главным торговым и политическим партнером на протяжении многих десятков лет, они пытаются эту роль для себя выгрызть. В то же время Китай понимает, что ни один план, который он готовит, не будет поддержан коллективным Западом, если это будет исключительно китайский план", - заверил Мельник.

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