В заявлении нет никакой критики ядерных угроз России или ее ударов по гражданской инфораструктуре Украины.

Крупнейшие экономики мира ослабляют поддержку Украины, при этом все больше склоняясь в сторону мирных переговоров с Россией. Как пишет Financial Times, в совместном заявлении стран G20 по итогам саммита в Рио-де-Жанейро смягчена критика войны России против Украины и содержится лишь широкое упоминание о "человеческих страданиях".

В совместном заявлении говорится лишь о "негативных дополнительных последствиях войны" и приветствуются "инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и прочный мир".

Также отмечается, что в документе был всего один абзац, посвященный войне в Украине, по сравнению с семью абзацами в заявлении по итогам прошлогоднего саммита в Нью-Дели. Кроме того, коммюнике этого года не содержало осуждения ядерных угроз, связанных с Украиной или требования прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру…

Видео дня

"Это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть", - сказал один из дипломатов G20.

Как отмечает FT, хотя некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, осуждающих Россию в связи с мощными ракетными ударами по гражданским объектам в Украине, но в итоге отказались от этого требования из-за опасений, что это может сорвать все совместное заявление.

"Формулировки недостаточно сильные... в них нет ничего о последних атаках. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и никакого заявления не было бы", - сказал один из европейских дипломатов в Рио.

Центральные аспекты коммюнике включали призывы к эффективному налогообложению сверхбогатых, меры по сокращению бедности, прекращение огня в Газе и реформу Совета Безопасности.

Европа склоняет Краину к мирным переговорам

Как заявили Bloomberg два европейских чиновника, все большее признание получает тот факт, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку ясно, что ни одна из сторон не может добиться решающей победы.

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планировал представить свое предложение о заморозке конфликта на встрече G20 в Рио-де-Жанейро. Согласно плану, Украина должна отказаться от вступления в НАТО на 10 лет. Также план предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: