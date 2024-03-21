Европейские компании постоянно полагаются на российский титан.

Западные фирмы купили титана на сотни миллионов долларов у российской компании, которая имеет глубокие связи с оборонной промышленностью страны после вторжения в Украину в 2022 году, пишет The Washington Post со ссылкой на обзор данных российского экспорта.

Отмечается, что Запад остается зависимым от России в отношении определенных товаров, несмотря на обещания разорвать экономические связи с Москвой. В случае с титаном эта зависимость вызывает беспокойство относительно безопасности, говорят промышленные и оборонные аналитики, поскольку металл является жизненно важным в производстве как коммерческих, так и военных самолетов.

"Россия может перекрыть поток этих... материалов и оставить без них критически важные для национальной обороны и гражданской авиации компании", – сказал директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

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После более чем двух лет войны в Украине Россия продолжает экспортировать нефть и газ, а российские фирмы все еще могут продавать все, начиная от алмазов и заканчивая ураном, потому что Запад хочет получить товары и позволяет избегать санкций.

Российский титан не попал под санкции

Титановая компания "ВСМПО-АВИСМА" не попала под санкции США и ЕС, несмотря на то, что она частично принадлежит подсанкционному оборонному конгломерату "Ростех".

По словам журналистов, в 2022 году ВСМПО экспортировало примерно 15 тыс. тонн титана на сумму 370 млн долларов, причем подавляющее большинство из них было отправлено в западные страны, в частности, Германию, Францию, США и Британию. ВСМПО, который, по сути, является монополистом в России, экспортировал титана по меньшей мере на 345 миллионов долларов в 2023 году.

В статье указано, что Украина – единственная страна, которая ввела санкции против российской компании. В сентябре Министерство торговли США ввело экспортный контроль над ВСПМО. Однако этот контроль запрещает экспорт товаров для компании в Россию, а не ее титана в Соединенные Штаты.

В декабре 2022 года Airbus заявил, что в течение нескольких месяцев откажется от российского титана. Однако, согласно имеющимся данным за прошлый год, компания все еще получала импорт от российской фирмы по крайней мере до ноября 2023 года.

Американская аэрокосмическая компания Boeing, главный конкурент Airbus, пошла совсем другим путем в 2022 году, когда объявила, что прекратит покупать российский титан, прекратив десятилетние отношения с ВСМПО и разрушив многомиллионное совместное предприятие, о котором было объявлено всего несколько месяцев назад, указывают авторы.

Однако, хотя компания не получала импорт от российской фирмы с весны 2022 года, поставщики для компании сделали значительные закупки еще долго после этой даты.

Важность титана

Важность титана зависит от ряда факторов. Такой же прочный, как сталь, но на 45% легче. Важнейшее современное использование – это аэрокосмическая промышленность, которая ищет все более легкие самолеты. До 2022 года российская фирма поставляла примерно треть высококачественной продукции, используемой авиационным сектором во всем мире. Только после полномасштабного вторжения России в Украину западные компании начали разрывать эти связи.

О том, что европейские компании постоянно полагаются на российский титан, свидетельствуют данные о торговле Европейского Союза. В 2023 году блок импортировал российского титана на сумму 244 миллиона долларов, что лишь на 20% меньше его самого высокого объема в 2019 году. Торговые данные США за 2023 год показывают закупки российского титана на сумму 47 миллионов долларов, что почти на 80% меньше, чем в 2019 году, пише издание.

Аналитики говорят, что западные компании, вероятно, пытаются найти альтернативу ВСМПО.

Хотя никакие санкции не запрещают закупку российского титана для коммерческих целей, использование специальных металлов для армии США регулируется. Министерство обороны обязано закупать титан и титановые сплавы из американских источников или других квалифицированных стран – обычно членов НАТО или других союзников США. Евросоюз тем временем не имеет ограничений на поставки специальных металлов для военных предметов.

Обход санкций против РФ

Ранее УНИАН писал, что компании, которые работают в Литве, организуют экспорт в Россию оборудования, технологий и других подсанкционных товаров. Они делают это, осознавая, что нарушают закон и помогают России в войне.

Турция и Китай внесли значительный вклад в наращивание производства боеприпасов в России, поставляя агрессору ценное сырье для этого. Россия смогла существенно нарастить импорт нитроцеллюлозы, несмотря на введенные против нее санкции.

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