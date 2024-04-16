Экспорт вырос до 3,95 млн баррелей.

Объем российского экспорта нефти по морю вырос до 11-месячного максимума. о всех крупных портах он был почти максимальным.

Издание Bloomberg пишет, что на прошлой неделе общий недельный объем экспорта достиг самого высокого уровня с мая 2023 года, превысив его лишь дважды с начала 2022 года. Средний показатель также резко вырос, поднявшись до максимума с начала июня.

Объем грузов из Приморска, Усть-Луги, Новороссийска и Козьмино были близки к историческим максимумам. В Приморске на Балтике в течение трех недель обработано 10 танкеров. По данным с начала 2022 года, порт не обрабатывал более 11 танкеров за неделю. Коэффициенты переработки нефти находятся вблизи 11-месячного минимума, поскольку ремонтные работы продолжаются.

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Резкое увеличение объемов поставок в сочетании с ростом цен на нефть марки Urals привело к увеличению доходов Москвы от продажи нефти. За неделю валовая стоимость экспорта сырой нефти выросла до 2,15 миллиарда долларов с 1,82 миллиарда долларов. Средний доход за четыре недели увеличился примерно на 170 миллионов долларов до 1,92 миллиарда долларов в неделю.

Кроме того, средние поставки в Азию за четыре недели продолжали расти, следуя тенденции, что и в аналогичный период прошлого года. Тогда поставки в Азию - преимущественно в Китай и Индию - достигли пика в 3,6 млн баррелей в день, а затем снизились примерно на 1 млн баррелей в день в течение последующих трех месяцев.

Запас российской нефти Sokol, накопившийся после того, как от нее отказались индийские переработчики, теперь почти исчез. Около 9,1 миллиона баррелей, половина от общего объема, были поставлены на НПЗ в Китае. Еще 7 миллионов баррелей возвращаются в Индию. Два груза были доставлены в Пакистан.

Осталось всего 1,4 миллиона баррелей, которые еще не определились с местом назначения. Еще 700 тысяч баррелей находятся на танкере, который с начала апреля стоит на якоре у восточного побережья Индии. Все грузы Sokol, загруженные с середины февраля, направляются напрямую в Китай.

По состоянию на 14 апреля, за неделю 36 танкеров погрузили 27,6 млн баррелей российской нефти, что примерно на 3,9 млн баррелей больше, чем на предыдущей неделе, и является самым высоким недельным показателем с мая 2023 года.

Экспорт нефти РФ - последние новости

В марте стало известно, что Китай импортирует рекордное количество российской нефти. По данным аналитической компании Kpler, в прошлом месяце азиатская страна получала около 1,7 млн баррелей российской нефти в день.

Пекин выступает последовательным покупателем российской нефти с самого начала полномасштабной войны.

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