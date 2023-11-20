Словакия видит в восстановлении Украины "лакомый" кусок для собственного бизнеса.

Действующее правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своими антиукраинскими высказываниями, видит в будущем восстановлении Украины выгоду для основных "игроков" словацкого бизнеса.

В новой правительственной программе Словакия рассматривает Украину как бизнес-возможность для развития государства и его восточных регионов, отмечает Euractiv.

Несмотря на то, что там заложены некоторые нормы, подтверждающие намерение Словакии блокировать несколько критических для ЕС реформ (к примеру, в сфере миграции или внешней политики), правительство Фицо готовит план конкретных инициатив относительно того, как привлечь свои компании к "восстановлению" Украины за счет финансирования Евросоюза.

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В частности, в одном из своих октябрьских заявлений Фицо говорил, что даст согласие на выделение финансовой помощи Украине, если получит гарантии, что часть денег будет привлечена для поддержки словацких компаний (привлеченных к восстановлению), а также для восстановления пограничной инфраструктуры между Словакией и Украиной.

Правительство Словакии уже разрабатывает соответствующую "дорожную карту", акцентирует СМИ.

Словакия будет блокировать санкции против ядерного топлива РФ

18 ноября глава МИД Словакии Юрай Бланар озвучил "манипуляцию", к которой собирается прибегнуть правительство в рамках утверждения 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Он заявил, что Словакия проголосует за него лишь в случае, если ЕС исключит оттуда пункт о блокировке импорта и экспорта российского ядерного топлива.

Чиновник заявил, что Россия - единственный поставщик соответствующего ресурса для Словакии, поэтому она не согласится поддержать эту санкцию.

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