Новоизбранный премьер-министр Словакии заявил, что Киеву лучше десятилетие вести переговоры, чем иметь оружие ради "убийств" без результата.

Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что Украина может еще десятилетие не получить военной помощи от государства.

По его словам, для Киева продуктивнее разговаривать "о мире" еще 10 лет, чем использовать оружие, чтобы безрезультативно "убивать друг друга". Об этом чиновник заявил во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам, пишет Aktuality.

Соответствующее заявление в пользу того, что его правительство не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине, Фицо сделал перед саммитом в Брюсселе.

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"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", – сказал он.

Премьер-министр Словакии высказался, что Россия в войне с Украиной имеет "больше территориальных достижений" на этом этапе боевых действий.

Фицо не видит "военного решения" для завершения войны в Украине. В своем выступлении перед депутатами он в очередной раз назвал боевые действия в Украине "конфликтом" и акцентировал: "Он ("конфликт" - УНИАН) вызван нападениями украинских фашистов на гражданское население русской национальности".

Также Фицо назвал "мирный план" лидера Украины Владимира Зеленского о завершении войны "нереалистичным".

По словам чиновника, его правительство не собирается поддерживать санкции Евросоюза против России, пока не проанализирует их влияние на Словакию.

"Если санкции будут причинять нам вред, то я не вижу причин даже поддерживать их введение", - цитирует Pravda.sk.

Фицо заявил, что будет поддерживать "нулевую военную помощь Украине" как премьер-министр Словакии.

Словакия в четвертый раз избрала главой правительства Роберта Фицо

25 октября 2023 года стало известно о победе на парламентских выборах Словакии партии Smer-SD, которую возглавлял бывший премьер-министр страны Роберт Фицо. В тот же день президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новое правительство страны, которое вновь поручили возглавлять Фицо. Это уже в четвертый раз, когда чиновника, который известен рядом заявлений, сделанных "против Украины", назначили в Словакии премьер-министром.

В одном из своих комментариев СМИ Фицо говорил, что не собирается помогать оружием Украине. Также он называл санкции, принятые миром против режима российского лидера Владимира Путина, "бесполезными".

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