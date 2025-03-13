Патрулирование продлится несколько месяцев.

С 1 апреля Польша возьмет на себя охрану воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии NATO Baltic Air Policing.

Как пишет RMF24, об этом журналистам заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи со своей литовской коллегой Довиле Шакалене.

По его словам, дежурство польских летчиков продлится до конца июля.

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Косиняк-Камыш сказал, что в ближайшее время четыре польских многоцелевых истребителя F-16 с экипажами и техническим персоналом будут размещены на авиабазе в литовском Шяуляе для участия в очередном этапе миссии NATO Baltic Air Policing.

Как подчеркнул Косиняк-Камыш, в контексте с инициативами НАТО Польша и Литва активно сотрудничают, в том числе в вопросах безопасности Балтийского моря. Именно одной из таких инициатив является программа Baltic Sentry.

"Это совместная разработка алгоритма действий для стран Балтии и скандинавских государств в случае угроз критической инфраструктуре или террористической атаке", - отметил польский министр.

Косиняк-Камыш также заявил о планах по усилению миссии Baltic Sentry. По его словам, предложение о привлечении к охране Балтики стран, не входящих в регион, нашло поддержку среди союзников по НАТО, включая Бельгию, Нидерланды и Францию.

"Мы знаем, насколько важным является создание систем дронов и противодроновой обороны, строительство укреплений, упрощение передвижения собственных войск и затруднение передвижения войск противника, а также защита населения и поддержка армии", - добавил министр.

Косиняк-Камыш также отметил, что обе страны значительно увеличивают свои оборонные расходы, превышая установленные НАТО минимальные нормы.

Другие новости о Польше

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призвал США перенести американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, на территорию Польши как сдерживающий фактор против будущей российской агрессии. В интервью Financial Times Дуда заявил, что недавно обсуждал это предложение с Китом Келлогом, специальным посланником США по вопросам Украины.

По его словам, границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть сдвинута на восток. Он считает, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие "уже было здесь".

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