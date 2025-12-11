Кандидат технических наук объяснил, можно ли держать инвертор постоянно включенным.

Системы резервного питания сейчас интересуют немалое количество людей, поскольку отключения света в Украине продолжаются, и одним из важных устройств, которое позволяет переходить на резервное питание является инвертор.

Доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук Андрей Яворский рассказал УНИАН, в частности, как выключить инвертор с аккумулятором и включить это устройство правильно и что можно к нему подключать. Кроме того, эксперт указал на критический момент при подключении этого прибора к аккумулятору.

Какая разница между гибридным инвертором и обычным?

Инвертор - это устройство, которое преобразует постоянное напряжение в переменное. Когда говорят об обычном инверторе, то имеют в виду прибор, который называется автономным инвертором. Он может преобразовывать постоянное напряжение с аккумулятора в переменное для питания устройств.

Такие инверторы есть разной мощности и обычно это компактные устройства, хотя они могут быть и достаточно габаритными (речь идет о промышленных приборах). Традиционный для нас прибор - автомобильный инвертор. Благодаря ему на борту автомобиля можно запитывать приборы, которые нуждаются в переменном напряжении.

Гибридные инверторы - фактически это те же самые обычные инверторы, но с большим количеством функций. Конечно, они также преобразуют постоянное напряжение в переменное.

Для чего нужен гибридный инвертор?

К гибридному инвертору можно подключать солнечные батареи, благодаря этому устройству можно управлять потоками энергии между аккумуляторами, а также перенаправлять электроэнергию в сеть или брать ее оттуда.

Большинство современных гибридных инверторов имеет функцию источника бесперебойного питания, а это очень важно, поскольку благодаря этому можно обеспечить фактически "бесшовный" переход на резервы при отключении электричества.

Гибридный инвертор также может быть стабилизатором напряжения. То есть, если есть колебания напряжения в сети на входе в устройство, то на выходе из него оно может быть ровнее. Такие инверторы по габаритам обычно больше, чем обычные.

Какой инвертор подойдет к холодильнику? На что надо обращать внимание?

Холодильники - это устройства, которые имеют электродвигатели и они чувствительны к форме напряжения. Поэтому для питания холодильника ни в коем случае нельзя использовать инверторы с модифицированной синусоидой (форма электрического сигнала).

Если холодильник будет работать от инвертора, который выдает модифицированную синусоиду, то есть угроза того, что он выйдет из строя из-за перегрева компрессора.

Поэтому, выбирая инвертор для холодильника, первое на что надо обращать внимание - это то, чтобы на выходе была чистая синусоида. Второй важный момент - инвертор должен иметь запас мощности, поскольку холодильник в установившемся режиме потребляет примерно 150-200 ватт, но его пусковая мощность может быть и 1 киловатт, 1,5 киловатта.

Именно поэтому, если мы хотим запитать холодильник, нам желательно подбирать инвертор мощностью от 1 киловатта. Холодильники - это устройства, которые имеют большую пусковую мощность, и это надо учитывать.

Где установить инвертор в квартире? На какую поверхность?

Инвертор не может без потерь преобразовывать постоянное напряжение в переменное. Часть энергии, которая будет забираться из аккумулятора, будет превращаться в тепло. Поэтому очень важно, чтобы мы размещали инвертор в прохладном сухом месте. И еще надо обеспечить необходимый уровень вентиляции - я бы рекомендовал оставлять минимум по 20 сантиметров свободного пространства со всех сторон инвертора.

Этот прибор обязательно должен быть установлен на негорючей поверхности. Кроме того, чем короче будут кабели от аккумулятора к инвертору, тем лучше (будет меньше потеря напряжения). Поэтому инвертор лучше устанавливать как можно ближе к аккумулятору, чтобы длина кабеля была как можно меньше.

В квартире лучшее решение для размещения инвертора - это прихожая, коридор, тем более, что там обычно находится электрощиток и в этом месте устройство будет проще смонтировать.

Еще один момент - дешевые гибридные инверторы имеют принудительную систему охлаждения. В такие инверторы встроены вентиляторы и из-за этого эти устройства достаточно шумные. Поэтому ставить подобные инверторы неподалеку жилых комнат - плохое решение.

Что нельзя подключать к инвертору?

Прежде всего, инвертор нельзя перегружать, то есть подключать приборы, мощность которых превышает номинальную мощность самого устройства. Обычно хороший инвертор не сгорит от перегрузки, а в нем просто включится режим защиты. Лучше всего, чтобы максимальная мощность подключаемого оборудования не превышала 80% от номинальной мощности инвертора (например, если инвертор на 6 киловатт, то максимальная суммарная мощность подключенных приборов должна быть 4,8 киловатта).

Инвертор обеспечивает работу системы резервного питания, и к нему подключают те приборы, которые являются приоритетными, например, освещение, холодильник и устройства, которые обеспечивают связь.

Под неприоритетные подпадают ряд мощных приборов, в частности, электрокотел, бойлер и электрический духовой шкаф. Эти приборы включаются на длительное время и потребляют много энергии, а на резерве чрезвычайно быстро истощают аккумуляторы, поэтому их нет смысла включать.

Как долго можно оставлять инвертор включенным?

Стационарные системы резервного питания, которые созданы на основе гибридного инвертора, могут быть постоянно включены. Они работают 24/7, и такой инвертор на это рассчитан.

Многие люди пользуются такой системой - устанавливают автомобильный инвертор и аккумулятор, и в таком случае инвертор я бы советовал включать только при необходимости. Не стоит оставлять это устройство постоянно включенным, поскольку даже когда к нему ничего не подключено, он использует энергию на свои нужды и разряжает аккумулятор.

Самодельные системы резервного питания являются пожароопасными, к ним следует относиться с осторожностью и выключать на ночь. Я бы такую вещь без присмотра не оставлял.

Как правильно выключить инвертор и включить?

Прежде всего, инвертор без специальной защиты нельзя выключать, когда он находится под нагрузкой. То есть сначала нужно выключить приборы, которые благодаря ему запитываются, а затем выключить сам инвертор. Только после этого следует отсоединить инвертор от аккумулятора. Вот такие есть правила.

Что касается включения, то действовать нужно в обратном порядке:

Присоединить к инвертору аккумулятор (если на нем есть включатель - включить его).

Когда аккумулятор будет подавать напряжение, можно включить инвертор.

И только после этого к инвертору можно что-то подключать.

Если нарушить последовательность шагов, которые нужно сделать при включении или выключении инвертора, могут быть последствия - устройство может выйти из строя. Перед тем, как использовать какое-то устройство, следует прочитать инструкцию, чтобы точно знать, как его правильно включить или выключить.

Есть критический момент при подключении инвертора к аккумулятору - спутывание полярности. У многих инверторов нет защиты от такого неправильного присоединения, и они могут выйти из строя.

