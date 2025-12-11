Изложен план администрации Трампа по разблокировке замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и возвращению Москвы "в игру".

В последние недели администрация президента США Дональда Трампа передала своим европейским партнерам серию документов — каждый всего на одну страницу — в которых изложено видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу на переговорах между США и их традиционными союзниками в Европе. Исход способен радикально изменить экономическую карту континента, пишет The Wall Street Journal. Как сообщается, американский план был изложен в приложениях к текущим мирным инициативам, которые не являются публичными.

Документы содержат планы для американских финансовых компаний и других бизнесов получить доступ к примерно 200 миллиардам долларов замороженных российских активов для реализации проектов в Украине — среди которых, в частности, фигурирует идея строительства огромного дата-центра, который должен был бы получать электроэнергию от ЗАЭС.

Другое приложение предлагает широкие контуры американского видения возвращения российской экономики "из холода": речь идет о том, что компании из США будут инвестировать в стратегические сектора — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефти в Арктике — а также помогать восстановлению поставок российской энергии в Западную Европу и остальной мир.

Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, сказали, что не уверены, следует ли воспринимать часть предложений США всерьез.

Один из них сравнил их с идеей Трампа построить курорт "в стиле Ривьеры" в Газе. Другой, говоря о возможных энергетических сделках США и России, назвал происходящее экономической версией Ялтинской конференции 1945 года, где победители Второй мировой делили Европу.

А вот европейские чиновники хотят использовать те же замороженные российские средства, хранящиеся в европейских финансовых учреждениях, чтобы предоставить кредит украинскому правительству, испытывающему острую нехватку денег, для закупки вооружений и поддержания работы государства, чьи ресурсы стремительно истощаются.

Кроме того, они опасаются, что американский подход к урегулированию войны в Украине даст России передышку, необходимую для того, чтобы оживить экономику и усилить свою военную мощь. Новая оценка западного разведывательного ведомства, с которой ознакомилась газета WSJ, утверждает, что формально экономика России находится в состоянии рецессии уже шесть месяцев, а попытки одновременно вести военную экономику и сдерживать цены создают системные риски для банковского сектора.

Американские переговорщики же утверждают, что европейский подход быстро исчерпал бы замороженные активы. Вашингтон же намерен привлечь топ-менеджеров Уолл-стрит и миллиарды из частных инвестиционных фондов, чтобы вложить средства и многократно увеличить объем доступных ресурсов.

По словам одного из участников переговоров, объем может вырасти до 800 миллиардов долларов под американским управлением. "Наша логика проста — мы действительно понимаем, как растут финансы", — сказал он.

Другие новости о мирных инициативах США

Ранее УНИАН сообщал, что контуры мирного соглашения для Украины становятся четкими. В ближайшее время Украина может получить долгосрочное мирное соглашение, которое предусматривает суверенитет страны, защищенный гарантиями безопасности, интеграцию в ЕС и экономическое восстановление.

Что касается восстановления страны после долгих лет полномасштабной войны, Украина провела разговор с США. На ней с американской стороны присутствовали Скотт Бессент, Джаред Кушнер и Ларри Финк — гендиректор крупнейшей компанией по управлению капиталом в мире с более чем 10 триллионами активов в управлении BlackRock.

