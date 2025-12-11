11 декабря отмечается много международных торжеств.

Четверг 11 декабря - насыщенный день календаря со многими поводами для празднования. В православии он посвящается памяти одного киевского святого. Международный праздник 11 декабря призывает нас беречь горы, а украинские народные обычаи предупреждают об опасности конфликтов.

Какой сегодня праздник в Украине

Немало выдающихся украинцев родилось 11 декабря. Среди самых известных именинников этой даты - ученый Даниил Велланский, историк Андрей Яковлев, священник и политик Андрей Бандера, футболист Андрей Гусин, актер Ахтем Сеитаблаев.

Официально в нашей стране сегодня праздник не отмечается. Но есть скорбная дата в Крыму - День памяти евреев и крымчаков, погибших во Второй мировой войне. Поскольку полуостров временно оккупирован РФ, памятные мероприятия проводятся в материковой Украине.

Какой сегодня праздник в мире

11 декабря проводится Международный день танго - латиноамериканского танца, в котором сочетаются сдержанность и страсть. По всей планете организовываются танцевальные соревнования и мастер-классы.

Медицинские организации устраивают Международный день больных бронхиальной астмой. Он направлен на просвещение общества о проблемах и потребностях людей с этой болезнью.

Есть также экологическое торжество - Всемирный день гор, созданный распространения информации о важности горных экосистем. Лучший способ провести праздник для украинцев - посетить Карпаты и насладиться единением с природой.

Четвертый праздник сегодня это День основания ЮНИСЕФ - подразделения ООН, который занимается защитой прав детей. Эта организация имеет несколько форм помощи для украинских семей, пострадавших от войны.

Какой сегодня праздник церковный

Преподобного Никона Печерского, также известного как Никон Сухой, чествуют по новому календарю. Этот святой прославился тем, что раздал все свое богатство и уединился в Киево-Печерской лавре.

Если обратиться к старому стилю, который был отменен в 2023 году, в нем праздники сегодня посвящались мученикам Иринарху, Василию, Стефану Новому и многим другим.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы дня позволяют по сегодняшней погоде определить, какое будет лето:

чем холоднее днем, тем жарче будет в июне;

если пошел дождь, то в июле реки разольются;

выпало много снега - к хорошему урожаю в августе;

если заморозки еще не наступили, то и Новый год будет теплым.

Народные обычаи дня сформированы тем, какой сегодня церковный праздник. Святому Никону молятся о денежном благополучии, счастье для родных, помощи в решении проблем.

Также есть ритуал на детское счастье - родителям нужно зажечь свечу, загадать желание о ребенке (например, чтобы был здоровым) и дождаться, когда та догорит.

Что нельзя делать сегодня

Главный запрет дня касается ссор. Наши предки говорили - кто будет ругаться, тому в следующем году не видать счастья. Также запрещено обижать животных и детей, пользоваться острыми предметами, рисковать. Неудачен праздник сегодня в Украине для рыбалки - улова не будет.

