Предупреждение объявлено и для Днепропетровской области.

В Днепре на четверг, 11 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"11 декабря ночью и в первой половине дня в г. Днепр ожидается туман", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, видимость составит всего 200-500 метров.

Также предупреждение объявлено и для жителей Днепропетровской области.

Погода в Днепре

Сегодня на Днепропетровщине будет облачно. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Также в первой половине дня будет наблюдаться туман. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура по области +2°...+7°, а в самом Днепре термометры покажут +2°...+4°.

По данным синоптиков, в течение 11-12 декабря, после прохождения фронтальной зоны, Днепропетровская область снова окажется между отдаленным циклоном на северо-востоке и антициклоном над Центральной Европой. Сохранится облачная погода без существенных осадков. Температура будет повышенная, как для декабря: днем +5°...+9°.

С 13 декабря ожидается поступление более холодной воздушной массы с северо-запада. 14 декабря область окажется в тыловой части циклона, продолжится адвекция холодного воздуха, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью 0°...-3°, что создает риск гололеда; днем 0°...+5°.

