Ожтдается, что эта магнитная буря будет не очень сильной.

В четверг, 11 декабря, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, 6 декабря, на Солнце произошел корональный выброс массы. К счастью, его прохождение мимо нашей планеты не вызвало высокого уровня геомагнитных возмущений.

В то же время 8 и 9 декабря на Солнце также произошло несколько выбросов корональной массы. По словам ученых, они частично направлены на Землю. Ожидается, что их влияние будет ощутимо сегодня, 11 декабря. По прогнозу, магнитная буря ожидается слабой, уровня G1.

Вместе с тем данным meteoagent свидетельствуют, что К-индекс уже поднялся до 6, что соответствует магнитной буре уровня G2.

Магнитные бури - как защититься

Как считается, магнитные бури способны вызывать у многих людей неприятные симптомы - от головной боли до усталости и нарушения сна.

Полностью избежать влияния геомагнитных колебаний невозможно, но снизить их воздействие вполне реально. В такие дни важно уделять внимание своему самочувствию и соблюдать простой режим. Старайтесь больше отдыхать, не перегружайте себя сложными задачами. Полезно пить больше чистой воды, ограничить кофе и алкоголь, так как они усиливают нагрузку на организм. Умеренная физическая активность, например прогулка, помогает стабилизировать состояние.

