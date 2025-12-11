Некоторые бытовые приборы категорически нельзя подключать через удлинитель.

Мы привыкли включать бытовую технику, компьютеры, телевизоры и многое другое, просто подключив их к розетке. Но вы когда-нибудь задумывались о том, сколько приборов может выдержать розетка или удлинитель?

Обычно розетки имеют от двух до четырех входов для подключения устройств. И важно знать о пределах нагрузки, которую может выдержать ваша розетка, пишет ресурс Slash Gear.

"Предел безопасности зависит от того, какую нагрузку может реально выдержать электрическая система вашего дома. Некоторые считают, что 1500 Вт является безопасным пределом для одной розетки на 15 А, а другие считают, что максимальная нагрузка для одной розетки составляет около 1800 Вт. Розетки с большей силой тока могут выдержать большую нагрузку", – объясняют авторы материала.

Поэтому перед тем как подключать что-то к сети, ресурс советует проверить мощность устройства. Если вы подключаете несколько зарядных устройств, которые потребляют 45 Вт и 140 Вт каждый, проблем быть не должно. В то же время несколько обогревателей или фенов могут потреблять 1500 Вт и более каждый, и это может быть рискованным.

Также следует знать, что и куда нельзя подключать. К примеру, сетевые фильтры подойдут для небольших приборов, как лампы или зарядные устройства для телефонов. Однако холодильники через них подключать нельзя.

Дело в том, что крупная бытовая техника потребляет слишком много энергии, и следствием может стать пожар. Такие приборы следует подключать только к настенным розеткам, по одному большому устройству на розетку, акцентируют авторы материала.

Что касается обычных удлинителей, то их тоже надо использовать ответственно. Не подключайте несколько удлинителей друг к другу и не используйте их для питания таких приборов, как обогреватели. Также не стоит включать несколько крупных приборов в один удлинитель. Такие ошибки создают условия для опасного нагревания электропроводки и грозят возникновением пожара.

Что нельзя подключать к прикуривателю в машине

Ранее мы также писали о том, какие устройства категорически нельзя подключать к автомобильному прикуривателю. Специалисты советуют быть осторожными с дешевыми кабелями и зарядками.

Они могут выдавать нестабильное напряжение, греться и со временем портить батарею смартфона. В некоторых случаях вы можете столкнуться с перегревом разъема.

