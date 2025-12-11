Brontotholus harmoni является третьим по величине динозавром с куполообразной головой, известным в Северной Америке.

На севере американского штата Монтана обнаружили окаменелости нового вида динозавра с куполообразной головой. Эта находка дает ученым возможность по-новому взглянуть на очень странную группу травоядных животных, которые обитали на Земле около 75 миллионов лет назад, пишет Earth.

В исследовании, опубликованном в Zoological Journal of the Linnean Society, говорится о том, что окаменелости динозавра вида Brontotholus harmoni были обнаружены в формации Ту Медисин в округе Глейшер. Он принадлежит к семейству пахицефалозавридов (травоядные динозавры с необычно толстой черепной коробкой, которые жили в позднем меловом периоде).

В исследовании отмечается, что динозавр был длиной около 3 метров. Его череп имеет массивный лобно-теменной купол. По словам ученых, размер этого купола делает Brontotholus harmoni третьим по величине динозавром с куполообразной головой, известным в Северной Америке.

В издании напомнили, что в позднем меловом периоде большую часть континента покрывал Западный внутренний морской путь. Это мелкое внутреннее море, которое разделяло Северную Америку на две части.

Береговая линия Западного внутреннего морского пути смещалась вперед и назад по мере подъема и падения уровня моря, создавая и уничтожая прибрежные места обитания динозавров. Эти подъемы и падения уровня воды, вероятно, изолировали некоторые популяции динозавров, а другие вновь соединяли, когда появлялись сушиные мосты. Ученые считают, что на протяжении миллионов лет этот цикл давал видам неоднократные возможности эволюционировать на месте.

В издании подчеркнули, что до нового исследования палеонтологи подозревали, что обнаруженный динозавр был эволюционным этапом между стегоцерасом и пахицефалозавром. После проведения подробного филогенетического анализа выяснилось, что Brontotholus harmoni оказался на совершенно отдельной ветке.

Ученые рассказали, что динозавры Brontotholus harmoni жили в среднем кампанском периоде позднего мелового периода, что показывает, что крупные динозавры с куполообразными головами появились раньше, чем предполагали многие записи. Его присутствие в Монтане также расширяет известный ареал обитания крупных травоядных животных с куполообразными головами вдоль западной стороны древнего морского пути.

Как выглядели яйца динозавров

Напомним, что ранее ученые выяснили, что яйца динозавров были разноцветными. Они нашли образцы возрастом 150 миллионов лет.

По словам ученых, рептилии, такие как крокодилы, откладывают белые яйца, и общее мнение сводилось к тому, что яйца ранних птиц тоже были белыми. Сегодня это единственные известные животные, откладывающие разноцветные яйца. Но оказалось, что первыми были сине-зеленые яйца овираптора Heyuannia huangi возрастом 70 миллионов лет.

