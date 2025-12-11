Актриса много лет в браке.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по сериалам "Сваты" и "Папик-2", заговорила о своем муже.

Не секрет, что звезда уже много лет не показывает своего избранника. Вместе супруги воспитывают двух общих детей: 7-летнего сына Михаила и 8-месячную дочь Софию. Но на днях актриса решила объяснить, почему не афиширует лицо возлюбленного.

"Я не скрываю мужа, я просто его не публикую в соцсетях. Нет в этом какой-то огромной тайны", - отметила Анна в проекте "Наодинці з Гламуром".

Кошмал отметила, что решение не быть публичной личностью ее муж принял самостоятельно. А она лишь уважает его позицию и поддерживает во всем.

"У человека просто есть право на некую приватность. Я вполне это уважаю, я его понимаю. Не знаю, что здесь такого необычного. Я очень ценю приватность своей семьи. Каждый в нашей семье - это личность. Если муж не хочет сниматься, значит это его желание", - добавила актриса.

