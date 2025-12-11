Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 32 дронов, летевших на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы ПВО сбили 32 беспилотника начиная с вечера среды, 10 декабря, летевших на Москву. Также в Смоленской области России была повреждена ТЭЦ, пишет Telegram-канал Mash.

Хотя Собянин не сообщил подробностей о последствиях атак, но заметил, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб". О взрывах сообщали жители Зеленограда, Раменского, Сергиевого Пасада.

Из-за атаки беспилотников более чем на 7 часов были закрыты на прием и вылет такие московские аэропорты, как Домодедово, Шереметьево, Внуково, а также Жуковский. Отменены, задерживались или же были перенаправлены в другие аэропорты более 130 рейсов.

Видео дня

В Смоленской области ударные беспилотники поразили Дорогобужскую ТЭЦ. В Telegram-канале Exilenova+ поделились, что эта теплоэлектроцентраль электрической мощностью около 90 МВт и тепловой более 240 Гкал/час. Она обеспечивает энергоснабжение промышленных объектов и жилой инфраструктуры региона.

Также в росСМИ сообщали об атаке беспилотников на завод минеральных удобрений "Акрон" в Великом Новгороде. Там изготавливают аммиачную селитру, которая является ключевым компонентом взрывчатых веществ.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего в ночь на четверг, 11 декабря, над российскими регионами было сбито 287 украинских беспилотников, включая 118 дронов над Брянской областью.

Атаки БпЛА по России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что власти Петропавловска-Камчатского, что в России объявили начало сборов средств с жителей и компаний для пополнения городского бюджета. Население на добровольной основе может пополнять городскую казну на любую сумму, но только безналично. Они могут указывать, на что следует потратить эти средства. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что "дыра" в местных бюджетах российских регионов в 2025 году может достичь почти 4 млрд долларов.

Также мы писали, что после повреждений в результате атаки дронов 5 декабря в Сызрани в России приостановил переработку нефти местный завод. Источники сообщили агентству Reuters, что дроны повредили установку первичной переработки нефти CDU-6, которая является основным оборудованием завода. Отмечается, что в августе этого года ее уже повреждали и ремонт тогда длился две недели. Текущий же ремонт, согласно прогнозу, может занять месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: