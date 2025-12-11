Сырский заявил, что успехи России на линии фронта незначительны.

Украинские военные показывают куда лучшие результаты в ожесточенных боях на востоке, чем пытается представить Россия, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, опровергнув то, что он назвал кремлевской "дезинформацией", рассчитанной на зарубежную аудиторию.

Брифинг Сырского на этой неделе был направлен на то, чтобы изменить информационную повестку на фоне жесткого давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требует от Киева капитуляции и согласия на мирный план, первоначальные варианты которого были набросаны совместно с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет Politico.

По словам Сырского, может показаться, что Украина "только отступает" под непрекращающимися атаками России, однако на самом деле украинские силы удерживают линию обороны и даже за последние дни смогли вернуть себе часть позиций в ключевых спорных городах.

Он объяснил, что Украина хочет показать: "мы не просто отходим", но как только Киев публично обозначает районы, где восстановил контроль, "противник немедленно перебрасывает туда дополнительные войска или наносит ракетные удары". Для Украины это создает дополнительные потери, но, как заявил Сырский, они "стараются их минимизировать".

Медленное продвижение оккупантов

Сырский говорил с журналистами в Киеве на фоне того, как Россия продолжает медленно продвигаться вперед, платя за каждый километр огромной ценой перед лицом ожесточенного украинского сопротивления, пишет СМИ.

В начале декабря Минобороны РФ заявило, что их оккупационные войска якобы заняли важный город Покровск на линии фронта, а также окружили украинские силы в соседнем Мирнограде, и захватили Вовчанск и Купянск в Харьковской области.

В ВСУ настаивают, что их силы вновь вошли в отдельные районы Покровска. А также заявляют, что небольшие группы российских военнослужащих пробираются туда лишь для постановочных снимков с флагами, но полного контроля над разрушенными руинами города они не имеют.

Аудитория Путина — один человек

Несмотря на небольшие продвижения на фронте, Кремль пытается убедить западных союзников Украины, что дальнейшая поддержка Киева бесполезна. И именно этот сигнал, похоже, услышан в Вашингтоне, говорится в материале.

В недавнем интервью Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский быстро согласился на мирную сделку. "Ему придется включиться в процесс и начать смиряться с ситуацией, когда ты проигрываешь — потому что ты проигрываешь", — сказал Трамп.

Мирный план Трампа и реальная ситуация на фронте

Первая версия плана предусматривала передачу России ключевых укрепленных районов Донецкой области, включая Покровск, но затем этот вариант был изменен после жесткого протеста Киева и европейских стран. Зеленский продолжает настаивать, что не отдаст России ни одного метра украинской территории.

Сырский же подчеркнул, что реальные успехи России куда меньше заявленных. "Масштаб российских лжи во много раз превышает реальные темпы продвижения войск. Противник использует дезинформацию и фейковые карты в гибридной войне против Украины, воздействуя как на зарубежную аудиторию, так и на наше общество и армию", — отметил он.

Институт изучения войны (ISW), к примеру, в обновленном докладе сообщил, что российские войска захватили всего 0,77% территории Украины с начала года, понеся при этом чрезмерно высокие потери личного состава. По мнению ISW, российская попытка захватить оставшиеся укрепленные районы Донецкой области потребует как минимум 2-3 года, приведет к тяжелейшим и дорогим боям и может оказаться для России не по силам.

"Российская когнитивная война направлена на то, чтобы заставить Украину и Запад уступить эти укрепленные территории без боя, позволяя России избежать огромных затрат времени и ресурсов на их захват на поле боя", — добавили аналитики.

Сырский отметил, что на отдельных направлениях российские войска продвигаются менее чем на 5 километров в месяц. "При таких темпах и при ежедневных потерях более тысячи человек результаты продвижения ничтожны", — добавил генерал.

Тем не менее он признал, что ситуация для украинских защитников в районе Покровска остается крайне сложной — Россия бросила на этот участок 156 тысяч военнослужащих. "Это сейчас главный театр боевых действий", — сказал он.

Сырский подтвердил, что этой осенью украинские войска полностью вышли из Покровска, однако 15 ноября начали контрнаступление и вернули почти половину города. "Мы продолжаем удерживать северную часть города — приблизительно вдоль железнодорожной линии. Кроме того, западнее Покровска мы зачистили и контролируем около 54 квадратных километров", — добавил он.

По словам главнокомандующего ВСУ, в условиях тумана и дождей ситуация остается очень сложной. Ведь противник пользуется погодой для проникновения в город, избегая поражения украинскими БПЛА. Но в дальнейшем Украина только увеличивает свою группировку внутри Покровска.

Ранее УНИАН сообщал, что россияне концентрируют усилия в районе Гуляйполя. Цель оккупантов - обойти город, считает главный сержант батальона беспилотных систем 5 ОШБр. "Большая часть их уничтожается, но такие попытки есть, особенно когда ухудшаются погодные условия", – рассказал он.

Кроме того, мы также рассказывали, что в России закончились добровольцы, поэтому там готовят скрытую мобилизацию резервистов. Аналитики пришли к такому выводу в связи с новым указом правителя РФ от 8 декабря. Документ разрешает призыв неопределенного количества резервистов на обязательную службу и прохождение "военных сборов" в 2026 году.

