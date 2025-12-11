Ивану Кононенко было 42 года.

Украинский спортсмен и актер Иван Кононенко, который сыграл в фильмах "Перші ластівки", "Скажене весілля" и во многих других кинокартинах, погиб на фронте. Ему было 42 года.

Трагическую новость сообщило Государственное агентство по вопросам кино. Известно, что Иван с февраля этого года считался пропавшим без вести. Он погиб на Курском направлении.

"Иван был не только военным - до полномасштабной войны он много лет работал в киноиндустрии и спортивной среде. Входил в команду легендарного Василия Вирастюка, был призером и победителем десятков соревнований, в частности Ukraine Open 2006 Olimp Strongman (Киев, 23.04.2006)", - говорится в сообщении.

Видео дня

Что известно об Иване Кононенко

Иван родился в Киеве. Окончил факультет ветеринарной медицины в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Принимал активное участие в спортивных соревнованиях, а затем попробовал себя в актерстве. В частности, играл в сериалах "Слуга народа", "Первые ласточки", "Крепостная", "Киев днем и ночью" и в других лентах.

В начале полномасштабной войны стал на защиту Украины. Сначала вступил в ТРО Голосеевского района столицы, а в ноябре 2022 года получил тяжелое ранение, из-за которого долгое время восстанавливался. Затем Кононенко подписал контракт с ВСУ и получил звание старшего лейтенанта.

Напомним, ранее стало известно о гибели на войне украинского юмориста Артема Стовпяцкого.

Вас также могут заинтересовать новости: