Дмитрий Бабчук поделился новыми снимками из личного архива.

Жених украинской ведущей и блогера Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук показал новые фото из личного архива и раскрыл некоторые детали о себе и о своей службе.

Так, в своем Instagram в stories Дмитрий традиционно отвечал на вопросы подписчиков. И один из пользователей спросил, откуда у него такие кудри на голове?

"От мамы", - коротко ответил Бабчук.

Видео дня

На вопрос о том, как можно попасть в спецназ, Дмитрий в шутку написал: "Нужно родиться спецназом".

Также у него поинтересовались, сколько времени нужно, чтобы стать хорошим водолазом.

"В целом год времени, и ты можешь уже искать русалок в Черном море", - ответил Дмитрий тоже не без юмора.

Кроме того, в одном из ответов Бабчук признался, что у него не хватает свободного времени. А на просьбу дать совет молодежи он призвал изучать военное дело, тактическую медицину, уметь стрелять из разного оружия и заниматься физкультурой.

Напомним, ранее Леся Никитюк неожиданно высказалась о своем женихе Дмитрии Бабчуке, чем удивила певицу Олю Полякову.

Вас также могут заинтересовать новости: