Справедливый ответ: Зеленский прокомментировал удар по Московской области

Несмотря на высокую концентрацию средств противовоздушной обороны в Московской области, украинские дроны все равно достигли цели.

Украинские "дальнобойные санкции" достигли Московского региона и четко дали понять россиянам, что их государство должно закончить войну.

Об этом в Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский, отметив это "вполне справедливые наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам".

"На этот раз украинские далекобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. "Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Расстояние от государственной границы Украины – более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе – самая большая. Но мы преодолеваем", – подчеркнул Зеленский.

Атака по Московской области

Как сообщалось, в ночь на 17 мая беспилотники нанесли удар по научно-производственному комплексу "Элма" в городе Зеленоград Московской области. Этот комплекс занимает площадь 60 тыс. кв м. Там сосредоточены российские компании по разработке и производству микроэлектроники.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь и до утра над страной, включая Московскую область, было сбито 556 дронов. Российские власти сообщили, что в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, а еще 12 получили ранения во время других ударов беспилотников.

