Российский певец-путинист Филипп Киркоров заявил, что помогал готовить к международному песенному конкурсу "Евровидение-2026" представительницу Болгарии, 27-летнюю певицу DARA (настоящее имя - Дарина Йотова), которая одержала победу с песней Bangaranga. В сети всплыло видео его заявления.

По словам Киркорова, его команда участвовала в создании номера для DARA, а Болгария вообще - "16 республика России", и болгары "очень скучают" по РФ.

"Было бы грехом не встать под флаг своей малой родины - Болгарии… Когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии. Мое появление на самом конкурсе, видимо, вызвало бы нездоровый интерес – и на самом конкурсе, и в нашей стране меня бы, видимо, не так поняли. Хотя музыка не имеет границ с политикой", - заявил путинист.

Ни певица, ни официальный вещатель Болгарии пока никак не отреагировали на данное заявление Киркорова.

"Евровидение-2026" выиграла DARA - российский шлейф

Ранее стало известно, что трек Bangaranga, с которым болгарская артистка DARA одержала победу на "Евровидении-2026", помогал писать друг путиниста Киркорова, греческий композитор Димитрис Контопулос, который тесно сотрудничал с россиянами.

Известно, что Контопулос и Киркоров на протяжении многих лет тесно сотрудничали и открыто называли друг друга друзьями. Контопулос создавал песни для Киркорова, а также работал с артистами из его команды в рамках "Евровидения". Совместно они участвовали в создании конкурсных композиций для Сергея Лазарева, Дмитрия Колдуна, Ани Лорак и других исполнителей.

О сотрудничестве Контопулоса с россиянами после 2022 года информации в открытом доступе нет.

