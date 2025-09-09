В Катаре уже осудили "трусливую атаку" Израиля.

Израильские военные нанесли удары по столице Катара, Дохе. Было слышно несколько взрывов. Вскоре над городом поднялся дым. В заявлении Армии обороны Израиля говорится: "ЦАХАЛ и ШАБАК [спецслужба системы спецслужб Израиля] провели точечный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС".

Al Hadath заявляет, что операция, под названием "Пик огня", получила "зеленый свет" лично от президента США Дональда Трампа. В здании, подвергшемся израильскому удару, в этот момент находились лидер ХАМАС в Газе, глава офиса группировки за рубежом, а также три члена политбюро ХАМАС.

Представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари, в свою очередь, уже осудил "трусливую израильскую атаку" на политическую штаб-квартиру палестинской группировки в городе, назвав ее "явным нарушением всех международных законов и норм", пишет Sky News.

А источник в ХАМАС сообщил телеканалу Al Jazeera, что авиаудар Израиля был направлен против официальных лиц группировки, которые встречались в Дохе для обсуждения предложения Трампа о прекращении огня в секторе Газа. Телеканал утверждает, что члены политбюро ХАМАС, включая лидера движения в секторе Газа, выжили после этого удара.

ХАМАС в Катаре

Сообщается, что изгнанное руководство ХАМАС уже давно базируется в Катаре, который в течение нескольких лет, еще до нынешней войны в секторе Газа, выступал посредником в переговорах между ХАМАС и Израилем.

Журналисты пишут, что этот удар может еще больше осложнить переговоры о прекращении огня в регионе и освобождении заложников, захваченных во время вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Раньше подобных ударов не происходило из-за определенных договоренностей между странами.

Конфликт Израиля и ХАМАС - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что еще в июле появилась информация о том, что ХАМАС дал "положительный ответ" на предложение США о прекращении огня в секторе Газа, который содержал лишь "незначительные поправки".

Однако уже через месяц Израиль начал наступление на город Газа. В своем заявлении спикер Армии обороны Израиля Эффи Дефрин тогда сообщил, что ЦАХАЛ работает над тем, чтобы обеспечить достаточное количество мест для безопасной эвакуации гражданских лиц из Газы, а также для получения ими медицинской помощи.

