Вскоре Европейский вещательный союз сделает официальное обращение.

"Евровидение-2026" на пороге срыва. Все больше стран заявляют о возможном бойкоте конкурса, если Израиль допустят к участию. Об этом сообщает Variety.

Одними из первых призывы об отстранении от участия Израиля начали распространять испанцы и ирландцы, которые подобные заявления делали и в прошлом году. Официальной причиной дисквалификации представители этих стран называют длительные и ужасные действия в Газе, убийства журналистов и ограничения доступа к СМИ.

Это мнение поддержал и нидерландский вещатель, заявив, что участие их страны "будет невозможным, пока Израиль будет в составе Европейского вещательного союза (EBU)", добавляя, что ценности Нидерландов несовместимы с поведением Израиля.

Видео дня

Также о своем отказе в конкурсе из-за Израиля заявило и словенское представительство. Исландия же дала понять, что ее участие еще неопределено, пока нет официального решения Генеральной Ассамблеи EBU.

Стоит отметить, что окончательное слово относительно участия Израиля будет объявлено в декабре. Сейчас же на Европейский вещательный союз оказывается давление от других стран-участниц. В том случае, если несколько вещателей таки откажутся от участия, конкурсу прогнозируют культурный и коммерческий провал.

Напомним, что в следующем году в Вене, Австрия, состоится юбилейный 70-й песенный конкурс "Евровидение". Украина уже подтвердила свое участие и объявила Джамалу музыкальным продюсером Нацотбора.

Вас также могут заинтересовать новости: