При этом Великобритания имела амбициозные планы сформировать войска численностью 64 000 человек, пишет издание.

Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих для участия в "силах сдерживания" в Украине, поскольку ее войска недоукомплектованы и недостаточно финансируются. Об этом сообщает The Times со ссылкой на разговоры министров обороны и военных руководителей Европы.

Издание пишет, что начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин спросил своих коллег, могут ли они сформировать 64 000 военнослужащих для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения. Сам он в начале этого месяца говорил, что только Великобритания готова отправить до 10 000 военнослужащих.

Однако, как сообщили изданию источники, на следующих встречах министры обороны европейских стран заявили, что "нет никаких шансов" достичь этого количества и даже 25 000 "потребуют совместных усилий".

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Отмечается, что министры обороны выразили обеспокоенность по поводу амбиций Великобритании сформировать войска численностью 64 000 человек, о чем она заявляла на встрече "коалиции желающих" 10 апреля. Когда после этой встречи обсуждения продолжились с меньшей группой министров обороны, союзники были более откровенными и предупредили министра обороны Великобритании Джона Хили, что для сил такого размера понадобится в общей сложности 256 000 военнослужащих, учитывая ротации.

"У России 800 000 [военнослужащих]. Позвольте мне сказать вам вот что: если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабым - это и есть слабым", - обратилась на встрече к коллегам министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

По данным источников, Эстония и Финляндия были обеспокоены тем, что любое развертывание "размоет" их собственную охрану границ, а Польша, Испания и Италия четко заявляли, что не будут направлять вообще своих военных в Украину.

"Если крупные густонаселенные страны не предоставят [войска], это тупик", - отметил источник.

Франция планирует предоставить примерно такое же количество военнослужащих, как и Великобритания, - от 5000 до 10 000. Между тем Финляндия и Германия в целом выступают против отправки наземных войск, хотя, как известно, Берлин полностью не исключил такой шаг.

Издание пишет, что эти дискуссии показали, насколько Великобритания и другие страны Европы зависят от США, когда речь идет об обеспечении серьезного сдерживания России.

Сообщается, что, скорее всего, британских и французских военных инструкторов отправят в западную часть Украины, то есть они не будут находиться вблизи линии фронта.

Проблема с миротворческими войсками для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, на встрече "коалиции желающих" 10 апреля страны-участницы не могли определиться с двумя критическими вопросами миротворческой миссии в Украине - возможной численностью войск и сроками их создания. Кроме того, Финляндия требовала предоставить гарантии безопасности со стороны США, несмотря на то, что Вашингтон заявляет, что не заинтересован в предоставлении таких гарантий или содействии любым силам, которые разместят американские войска на украинской земле.

Впоследствии "коалиция желающих" смягчила позицию по отправке миротворцев в Украину. Некоторые европейские официальные лица выразили опасения того, что Россия расценит военное присутствие Великобритании и европейских стран как "одностороннее вмешательство", а не как настоящую миротворческую миссию. Однако, как писало The Times со ссылкой на источник в британском оборонном ведомстве, Соединенное Королевство не намерено отказываться от своих планов по отправке войск для обеспечения безопасности Украины.

По мнению председателя совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ивана Тимочко, если анализировать, какая численность миротворческого контингента должна быть привлечена в Украине, надо учитывать ее ротацию - поэтому речь может идти о 120 тысячах иностранных военных.

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