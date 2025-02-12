По его мнению, это посылает четкий сигнал непоколебимого обязательства НАТО перед Украиной.

Поддержка безопасности Украины от США и европейских союзников НАТО должна быть равной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции, посвященной завтрашнему заседанию министров обороны страны-членов Альянса в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что на саммите Альянса в Вашингтоне в июле 2024 года союзники обязались предоставить Украине 40 миллиардов евро на помощь в сфере безопасности.

"Союзники не только выполнили свои обязательства, они значительно превысили их. Они предоставили более 50 млрд евро. Более половины из этого поступает от европейских союзников и Канады", - заявил Рютте.

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По его мнению, это посылает четкий сигнал непоколебимого обязательства НАТО перед Украиной.

"Это также делает большой шаг в направлении того, к чему призвал президент Трамп. Я согласен с ним, что мы должны выровнять помощь по безопасности для Украины", - подчеркнул Рютте.

В то же время, генеральный секретарь сообщил, что нужно для изменения хода войны на поле боя. Рютте убежден:

"Но для того, чтобы действительно изменить траекторию конфликта, мы должны делать больше. Чем сильнее Украина будет на поле боя, чем сильнее она будет за столом переговоров, тем больше шансов добиться выгодного соглашения для длительного мира. И это то, чего все мы хотим для Украины, нашей общей безопасности и нашей глобальной стабильности".

Также генеральный секретарь отметил, что союзники Альянса на правильном направлении, когда речь идет о цели уравнивания объема помощи, которую США, как одна страна, предоставляют Украине по сравнению с другими странами в рамках НАТО.

"И мы видим, что Европа и Канада [дают] даже больше 50%, что хорошо. Но мы должны поддерживать этот путь. Это имеет решающее значение", - сказал Рютте и добавил, что это единственный разумный путь.

При этом, по его словам, вопрос будущей поддержки Украины будет обсуждаться.

"Я ожидаю, что между союзниками, мы будем платить за это, когда до этого дойдет... И также есть большое согласие между всеми союзниками, что мы должны обеспечить, чтобы Украина имела то, что необходимо с точки зрения подготовки военных и военной техники, чтобы на момент, когда начнутся переговоры, украинцы могли делать это с позиции силы", - сказал Рютте.

Отдельно, Рютте попросили прокомментировать новые подсчеты, согласно которым Россия потратила больше на войско и оружие в прошлом году, чем все европейские союзники вместе взятые.

Генеральный секретарь призвал смотреть на более широкую картину. Рютте добавил:

"Большая картина такова, что Россия на данный момент тратит 40% государственного бюджета на оборону, тратит почти 10% международных доходов на оборону... Поэтому, для меня, это также подтверждение факта - я пытался говорить об этом в декабре, что да, мы в безопасности сейчас, наше сдерживание и оборона крепкие на данный момент. Но не через 4-5 лет, если мы не примем некоторых сложных решений в этом году, очевидно, в отношении Украины, но и в отношении расходов на оборону, чтобы тратить гораздо больше, чем 2% ВВП, по которым мы взяли обязательства в Уэльсе (на саммите НАТО в 2014 году - УНИАН)".

Он призвал страны, которые до сих пор не тратят 2% ВВП на оборону, сделать это до лета.

В то же время, генеральный секретарь Альянса призвал больше развивать оборонную промышленность для достаточного производства оружия.

Поддержка Украины со стороны НАТО

Как сообщал УНИАН, верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи уверял, что НАТО имеет стабильные и долговременные механизмы поддержки Украины и защиты логистических маршрутов.

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