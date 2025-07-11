Это действительно можно считать поражением исторического масштаба.

Цена вооруженной агрессии против Украины продолжает расти для России. И это не только о погибших солдатах и экономических убытках, но и о потере геополитического влияния. Одним из важнейших последствий войны в Украине для России стала потеря влияния на Южном Кавказе, пишет The Economist.

Южный Кавказ, или в российской терминологии "Закавказье" - это относительно небольшой по площади и населению, но геополитически очень важный регион, который сегодня занимают три государства - Грузия, Азербайджан и Армения. Как отмечает автор публикации, этот регион между Черным и Каспийским морями, Европой и Азией, расположен на перекрестке старых империй: Османской, Персидской и Российской. И сегодня он сохраняет свою важность.

"Война господина Путина против Украины непреднамеренно привела к прекращению до сих пор неразрешимого конфликта между Азербайджаном и Арменией, которая сейчас пытается вырваться из-под влияния России и заключить мир с Турцией", - пишет The Economist.

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Азербайджан, который является крупнейшей по населению и военно-сильной из трех стран региона, в последние годы тоже почувствовал свою силу и стал проводить значительно более жесткую политику в отношении России. Это произошло в том числе и потому, что Баку чувствует дополнительную силу в своем партнерстве с Турцией и Израилем, которые независимо друг от друга видят в Азербайджане стратегического союзника в собственном противостоянии с Ираном.

И только Грузия, которая до недавнего времени была наиболее проевропейской страной Южного Кавказа, сегодня наоборот движется к сближению с Россией, акцентирует автор статьи.

И все же главным процессом в регионе является постепенное примирение именно Армении с Азербайджаном. 10 июля между лидерами двух стран состоялась важная встреча, которая дарит надежду на дальнейшую нормализацию отношений.

"Мир между Арменией и Азербайджаном интегрирует Армению в так называемый "средний коридор" для торговли и энергетики, который связывает Китай и Центральную Азию с Европой, минуя Россию. Это особенно важно для энергетической безопасности Европы, поскольку Грузия становится менее надежным партнером", - отмечает The Economist.

Россия пытается остановить это, оказывая давление на три южнокавказские страны, потому что считает их сферой своего влияния. Однако скорость, с которой Москва это влияние теряет, действительно поражает, пишет издание.

Нерешенный территориальный конфликт между Баку и Ереваном давал Москве важный инструмент влияния на обоих. Однако все эти геополитические махинации стали для России не ко времени, когда путинский блицкриг в Украине провалился и Москве пришлось сосредоточить все усилия на войне на истощение.

Как отмечает The Economist, это позволило Азербайджану быстро вернуть под свой контроль оккупированный армянами Карабах, и теперь Баку уже "стремился иметь дело с Москвой как равный, а не как подчиненный".

Зато Армения считает, что Россия ее предала, когда не помогла силой удержать Карабах. И хотя для армян это стало болезненным поражением, которое воспринимают чуть ли не как национальную катастрофу, потеря Карабаха также освободила Армению от конфликта, который был причиной ее международной изоляции и вынужденного союза с РФ.

Сейчас надежда Путина заключается в том, чтобы реализовать "грузинский сценарий" в Армении, приведя к власти на следующих выборах реакционное антизападное правительство. В Ереване недавно уже заявили, что сорвали подготовку к попытке государственного переворота, который планировался на сентябрь.

Война в Украине: проблемы России

Как писал УНИАН, российская угольная промышленность погрузилась в самый масштабный за многие десятилетия кризис из-за потери европейского рынка и экономических проблем самой России. При этом надежды на китайский рынок не оправдались, поставки туда оказались нерентабельными.

Также мы рассказывали, что Китай заинтересован в дальнейшем затягивании войны в Украине. Он не хочет, чтобы Россия потерпела поражение, но его вполне устраивает бесконечная война, в которой Россия делает всю "грязную работу" в реальном или мнимом противостоянии Западу на территории Украины.

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