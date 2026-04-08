Израиль согласился на временное перемирие с Ираном после заявления Трампа, – CNN

Израиль присоединился к двухнедельному перемирию, о котором президент Дональд Трамп объявил всего за полтора часа до истечения установленного им срока, сообщил CNN высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам этого представителя, Израиль согласился также приостановить свои бомбардировки на время переговоров.

Издание отмечает, что в течение установленного президентом США дедлайна Иран должен был открыть Ормузский пролив, иначе ему грозили бы усиленные военные удары по гражданской инфраструктуре.

Ранее УНИАН сообщал, что Высший совет национальной безопасности Ирана утверждает, что США "в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение". В заявлении добавляется, что "США были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов". Совет сообщил, что в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде "с полным недоверием к американской стороне" начнутся переговоры. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи добавил, что Ормузский пролив будет разблокирован в течение двух недель "при условии координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений".

Также мы писали, что более 50 членов Палаты представителей от Демократической партии призвали к отстранению Трампа от должности президента США. Они призывают применить 25-ю поправку, которая позволяет вице-президенту и большинству членов Кабинета министров временно отстранить президента, который "неспособен исполнять полномочия и обязанности своей должности". Примечательно, что такое отстранение должно быть поддержано голосованием двух третей членов каждой палаты Конгресса. Издание Axios отмечает, что отстранение Трампа не произойдет без существенной поддержки республиканцев в Конгрессе и Кабинете министров, состоящем из сторонников Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: