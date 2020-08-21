В Евросоюзе надеются, что Россия отпустит Навального на лечение за границу

Евросоюз желает российскому оппозиционному политику быстрого и полноценного выздоровления.

В Европейском Союзе надеются, что Россия позволит отправить оппозиционного политика Алексея Навального на лечение за границу.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Службы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали. Видео брифинга обнародовано на сайте аудиовизуальных материалов Еврокомиссии.

"Мы надеемся, что российские власти выполнят свои обещания, чтобы позволить безопасную и своевременную перевозку господина Навального за границу для получения медицинского лечения в соответствии с пожеланиями его семьи", - сказала она.

Также пресс-секретарь ЕС выразила благодарность немецким медицинским службам за предложение Германии принять Навального на лечение.

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По ее словам, представительство ЕС в Москве находится в близком контакте с офисом Навального и продолжит внимательно отслеживать ситуацию.

Она заявила, что Евросоюз желает Навальному быстрого и полноценного выздоровления.

"Мы ждем быстрого, независимого и прозрачного расследования, и если будет подтверждено (факт отравления - УНИАН), то ответственные лица должны быть привлечены к ответственности", - подытожила Массрали.

Отравление и лечение Навального: что известно на теперь

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика «токсическое отравление», он «в коме в тяжелом состоянии».

Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания. Также лидеры Германии и Франции предложили помощь в лечении оппозиционера.

Ярмыш заявила сегодня, 21 августа, что российские медики не позволили перевезти Навального на лечение в Германию.

В Кремле заявили, что относят вопросы отправления оппозиционного политика Навального на лечение за границу к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает.

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Автор: Виталий Саенко