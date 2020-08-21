В Евросоюзе надеются, что Россия отпустит Навального на лечение за границу
В Европейском Союзе надеются, что Россия позволит отправить оппозиционного политика Алексея Навального на лечение за границу.
Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Службы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали. Видео брифинга обнародовано на сайте аудиовизуальных материалов Еврокомиссии.
"Мы надеемся, что российские власти выполнят свои обещания, чтобы позволить безопасную и своевременную перевозку господина Навального за границу для получения медицинского лечения в соответствии с пожеланиями его семьи", - сказала она.
Также пресс-секретарь ЕС выразила благодарность немецким медицинским службам за предложение Германии принять Навального на лечение.
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По ее словам, представительство ЕС в Москве находится в близком контакте с офисом Навального и продолжит внимательно отслеживать ситуацию.
Она заявила, что Евросоюз желает Навальному быстрого и полноценного выздоровления.
"Мы ждем быстрого, независимого и прозрачного расследования, и если будет подтверждено (факт отравления - УНИАН), то ответственные лица должны быть привлечены к ответственности", - подытожила Массрали.
Отравление и лечение Навального: что известно на теперь
- 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика «токсическое отравление», он «в коме в тяжелом состоянии».
- Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания. Также лидеры Германии и Франции предложили помощь в лечении оппозиционера.
- Ярмыш заявила сегодня, 21 августа, что российские медики не позволили перевезти Навального на лечение в Германию.
- В Кремле заявили, что относят вопросы отправления оппозиционного политика Навального на лечение за границу к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает.
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