Европейские члены НАТО не смогут сильно повлиять на баланс сил в Азии, даже если захотят.

Украина продолжает героическую борьбу против российских захватчиков, в то время как НАТО упорно избегает открытого противостояния с Россией, что еще раз стало ясно по итогам саммита в Вашингтоне, пишет The Guardian.

Хоть в НАТО и согласны с тем, что противостояние России жизненно важно для будущей безопасности Европы и верховенства международного права, но их новый "Украинский договор" помогает Киеву просто выжить, а не победить, отмечает издание.

"У них нет плана победы над Россией. Более того, похоже, они ее боятся. Это открытое приглашение президенту Владимиру Путину к возобновлению агрессии в Восточной Европе", - говорится в статье. Видео дня

"Когда пыль осядет после того, как все кортежи покинут Вашингтон, в Украине будет царить такая же неопределенность, как и до саммита", - пишет бывший посол США в НАТО Курт Волкер. "Жестокие бои на линии фронта, ежедневные атаки российских бомбардировщиков и беспилотников на украинское гражданское население и инфраструктуру [и] Путин, который верит, что он все еще может победить".

Как отмечает The Guardian, НАТО и Запад сталкиваются и с другими потенциально важными проблемами. Члены альянса спорят по поводу Газы, а также Украины. А теперь к этому добавился еще и Китай, чья военная поддержка путинской войны была подвергнута порицанию.

"Наиболее очевидным источником напряженности [внутри НАТО] является изменение распределения мировой власти", - утверждает профессор Гарвардского университета Стивен Уолт. - Китай стал... грозным соперником… Сегодня Азия занимает большую долю внимания США, а Европа - меньшую". В результате, по его словам, трансатлантические союзники постепенно отдаляются друг от друга.

При этом усилия, направленные на то, чтобы НАТО, а не только США, играло более значительную роль в Индо-Тихоокеанском регионе, имеют ограниченные возможности, и "европейские члены НАТО не смогут сильно повлиять на баланс сил в Азии, даже если захотят", - пишет Уолт.

Как отмечает The Guardian, вместо того чтобы метаться в поисках новых глобальных вызовов и миссий, НАТО следует сосредоточиться на активном противостоянии угрозе на восточных границах Европы, той самой, которая послужила причиной создания альянса в 1949 году.

"Россия остается смыслом существования НАТО. И так было всегда. Сдерживания недостаточно. Путин должен быть однозначно побежден, а сам он и его генералы-убийцы должны предстать перед судом. Альтернатива - потеря Украины - может стать предсмертным звоном для самого НАТО", - подытоживает издание.

Результаты саммита НАТО

С 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне проходил саммит НАТО. На нем было сделано несколько громких заявлений, в частности о создании "моста" к членству Украины в НАТО.

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан Украинский договор (Ukraine Compact). Документ будет координировать и ускорять помощь Украине в сфере безопасности. Подписантами стали более 20 стран.

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