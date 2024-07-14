Это первый объемный план защиты от военных нападений, разработанный за последние 30 лет.

Германия вместе с союзниками по НАТО разрабатывает схему переброски войск на восток Европы на случай возможного нападения РФ.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на секретный документ Бундесвера. Как отмечается, в этом случае через территорию ФРГ в течение 3-6 месяцев переместят до 800 000 солдат Альянса и более 200 000 единиц различной техники.

Для переброски солдат и вооружения с запада на восток будет использоваться автомагистраль А2, идущая от города Оберхаузен до кольцевой автодороги Берлина. Сейчас Бундесвер, руководство федеральных земель и правительство продолжают разрабатывать план - работают над безопасностью маршрута и рассматривают его альтернативы.

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Проблемным "узким местом" является мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга. В случае диверсии или ракетной атаки на него магистраль A2 окажется полностью парализованной.

"В этих сценариях о солдатах нужно будет заботиться и размещать во время их транспортировки, а для техники понадобится топливо и инфраструктура", - отметил президент Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тизлер.

По данным Spiegel, план обороны Германии занимает несколько сотен страниц. Его разработка началась еще в марте прошлого года из-за полномасштабной войны в Украине. Журналисты отмечают, что это первый объемный план защиты от военных нападений, разработанный за последние 30 лет.

Вероятное нападение РФ на НАТО

Генсек альянса Йенс Столтенберг убежден, что Россия сейчас не нападет на НАТО, потому что полностью погружена в войну против Украины.

Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Карстен Бройер отметил, что Германия активно готовится к возможной войне с Россией, ведь считает, что к 2029 году для РФ сложатся оптимальные условия, чтобы развязать войну с НАТО.

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