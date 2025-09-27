Вооружение для новой бригады уже разместили в Лапландии.

Швеция и Финляндия создали новую ударную бригаду, в которую вошли около 4-5 тысяч военнослужащих. Она будет размещена в финской Лапландии. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники.

Отмечается, что ядром нового подразделения станет механизированная бригада "Норрботтен" из Швеции, которая специализируется на ведении боевых действий в зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.

По словам источников, помимо шведов, в состав бригады войдут военнослужащие из Норвегии и Дании, что сделает ее преимущественно скандинавской. Штабы бригады разместятся в финских городах Рованиеми и Соданкюля.

Видео дня

Источники рассказали журналистам, что вооружение для новой бригады уже разместили в Лапландии. В частности, туда доставили шведские самоходные гаубицы Archer. Это позволит ускорить введение бойцов в боевую готовность.

В издании добавили, что в случае вооруженного конфликта ударную бригаду будут прикрывать с воздуха британские истребители Eurofighter и F-35, а также вертолеты Apache.

По данным источников, соответствующий оперативный план одобрил командующий европейскими войсками НАТО генерал Алексей Гринкевич. Учения бригады должны начаться в ближайшее время на полигоне Роваярви.

Рютте назвал главную проблему НАТО с российскими дронами

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса больше не могут продолжать сбивать вражеские дроны с помощью дорогостоящих ракет. По его словам, у НАТО сейчас не хватает необходимого оборудования.

Рютте отметил, что Альянс учится у украинцев и быстро разрабатывает технологии для сбития дронов, которые будут внедрены в ближайшие недели. Он подчеркнул, что эти усилия направлены на то, чтобы в дополнение к более традиционным способам борьбы в распоряжении НАТО была технология перехвата.

Вас также могут заинтересовать новости: