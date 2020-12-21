Василий Рыбников

Вероломное нападение Хунты Кровавого Байдена на мирно спящую Русь продолжается не первый год, но сейчас грязный старик не брезгует вообще ничем. Противопоставить ему, кроме православной духовности, по сути, нечего, но разве этого мало?

Чем выше градус русофобской истерии, нагнетаемой заокеанскими карателями, тем больше в российской прессе появляется исторических свидетельств того, как с незапамятных времен бивали витязи русские американского агрессора по всему Земному шару и не только. Одним из таких документов является вышедшая недавно в свет тувинская народная сказка местной писательницы Зои Кыргыс «Сын Хур-Кужугета Сергек с тёмно-рыжим конём». По словам автора , в главном герое этого исторического эпоса угадывается богатырь Сергек, в поступках которого отражены подвиги министра так называемой обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу и его верного темно-рыжего коня, в котором откровенно проступают милые черты президента России Владимира Путина. Так, писательница рассказывает, что однажды в детстве богатырь Сергек упал нахрен в Енисей вместе с конем, чем передал «огромный положительный заряд нынешней молодежи», но любят его в России не только за это.

В далекие девяностые годы православный писатель сакральных боевиков о сокровищах Валькирии Алексеев, отстаивавший арийское происхождение русской нации прямо от богов, с которыми оная нация обычно общалась при помощи особых молитв типа «@б твою мать» и так далее, придумал в одном из своих романов историю о том, как голодные русские солдаты чудесным образом побили саперными лопатками в Косово толстый американский спецназ, подосланный «кощеями» мировой закулисы (в те времена про рептилоидов еще не знали). С вторжением Байдена на русскую землю этот астральный случай неожиданно стал явью и зажил собственной жизнью.

Как на днях написал «Царьград», сакрально опустив, впрочем, ссылку на арийский первоисточник, однажды во времена трагических событий Косово случилось так, что благородное поведение русских миротворцев разозлило американцев, и «доблестные морские котики решили напасть на спящих». Одним из первых нападал американский сержант, «прошедший много горячих точек», однако навстречу ему выскочил «русский недоносок» и трахнул его саперной лопаткой по голове. «Вот после этого и понял: русские - наши самые опасные враги», - типа заключил американец.

Спустя несколько недель русский историк Фурсов тщательно проанализировал этот рассказ как документальный «эпизод в Косове, когда российские миротворцы положили в рукопашной американских спецназовцев, назвавших потом Россию самым страшным врагом» и сделал на этой почве неопровержимый вывод, что «армия России справится с любым противником, который предпримет вторжение на нашу территорию». Учитывая происхождение истории с русским недоноском и лопаткой, нетрудно предположить, что худым богатырем, сумевшим положить в рукопашной схватке американских спецназовцев, был не кто иной, как сын Хур-Кужугета Сергек с тёмно-рыжим конём. По некоторым сведениям, конь прикрывал хозяина сверху.

Но это было лишь начало череды вяликих подвигов. На фоне очередной агрессии Байдена в Белом доме российская пресса многозначительно напомнила , как однажды в 1968 году во Вьетнаме «советскому спецназу понадобилось всего 25 минут, чтобы трижды унизить американцев, которые до сих пор вспоминают об этом как о своем величайшем позоре»: «распевая про себя песни Высоцкого, 10 человек в камуфляже молча бросились в атаку. Американские военные не успели даже ничего сообразить, как уже были повержены противником». Больше всего американцы, разумеется, испугались не песен Высоцкого, которые молча исполнялись русскими витязями, а тем, что громче всех эти произведения мысленно пел бегущий в первых рядах сын Хур-Кужугета Сергек, которому умело аккомпанировал на гитаре темно-рыжий конь. Это было реально тройное унижение, которое до сих пор помнит каждый американец, особенно, конечно, Байден, которому в том бою конь навалял карманным аккордеоном.

Очередная грубая подтасовка результатов голосования кликой Байдена заставила российскую прессу снова вернуться в девяностые с рассказом военкора Сергея Птичкина о том, как русский спецназ в сотый раз разгромил и унизил американских «котиков» и «беретов» в Уральском военном округе в битве за город-герой Асбест. Дело было на совместных учениях. Американцы, как всегда, были сытые и богато экипированные, а русские воевали с помощью любви к родине. Однако в ходе соревнований православные витязи со смехом узнали, что заокеанские боевики вместо того, чтобы читать современный мох и лишайник, пользуются каким-то «жипиэсом» и не обучены даже употреблению портянок. Особенно потешался над заокеанскими дикарями темно-рыжий конь сына Хур-Кужугета Сергека. О самом сыне Хур-Кужугета Сергеке, разумеется, и говорить было нечего...

Ближе к инаугурации Байдена российская пресса, наконец, вспомнила о своих подводных лодках, а именно о том, сколько раз они били американские во всех морях и океанах Земного шара с помощью «неожиданных пируэтов под названием «сумасшедший Иван». «Сумасшедший Иван» заключался в том, чтобы резко развернуться и врезаться в американскую субмарину, если вдруг она крадется рядом. «Почувствовав на себе действие «сумасшедшего Ивана», американские подводники стали обходить наши подлодки десятой дорогой», - с гордостью пишут российские СМИ. В частности, особенно сильно досталось натовцам от прославленного атомохода «Курск», который потом хоть и затонул, но отбил у врага охоту приближаться к себе и России раз и навсегда.

Мало кто знает о том, что командовал «Курском» сам сын Хур-Кужугета Сергек с темно-рыжим конем, и оба вышли невредимыми из этой передряги. Не зря в детстве Сергек падал в Енисей: когда в боку славной субмарины образовалась дыра, опытный Сергек, сын Хур-Кужугета, не растерялся, крепко схватил своего коня за хур, и вынес его конь!

Так богатырь Сергек Русь от злого Байдена защитил. Но главный его подвиг еще, конечно, впереди.

Всех желающих помочь украинской армии защищать страну от русских хур-кужугетов на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников

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