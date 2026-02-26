Топ-генерал США маневрирует между конфликтом с Трампом и планированием войны против Ирана, - CNN

Генерал Дэн Кейн пытается сохранить влияние на Трампа, одновременно предупреждая о рисках масштабной операции против Ирана.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн оказался в центре сложного политического и военного балансирования: с одной стороны – давление со стороны президента Дональда Трампа с требованием подготовить варианты ударов по Ирану, с другой – беспокойство по поводу масштабов, рисков и возможных потерь в случае крупной операции.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, Кейн в последние недели проводил закрытые встречи в Пентагоне, избегая традиционного формата заседаний в специальном зале "Танк", чтобы минимизировать риск утечек информации. Во время внутренних обсуждений он подчеркивал сложность потенциальной кампании против Ирана и возможные последствия для американских войск.

Разногласия с Белым домом

Риторика генерала контрастирует с публичными заявлениями Трампа, который неоднократно предполагал, что военная операция против Ирана может быть быстрой и успешной. Президент заявил в соцсетях, что Кейн "знает только одно – как побеждать" и в случае приказа "возглавит наступление".

Видео дня

В Белом доме подчеркивают, что генерал предоставляет президенту "полный спектр вариантов" без политических предпочтений. Пресс-секретарь администрации отметила, что окончательные решения принимает глава государства.

Впрочем, по словам источников, во время одного из заседаний в Ситуационной комнате Кейн не смог гарантировать прогнозируемый результат потенциальной операции по смене режима в Иране, которая длилась значительно дольше запланированного времени.

Уроки Марка Милли

Генерал пытается избежать открытого противостояния с президентом, как это было при его предшественнике – Марке Милли, который часто вступал в публичные и частные конфликты с Трампом во время его первого срока. Кейн выбрал более сдержанную тактику – не вступать в прямую конфронтацию, но доносить профессиональную позицию в закрытом формате.

Некоторые в оборонном ведомстве считают, что он "сдерживает удары" в общении с президентом. Официальный представитель Объединенного штаба это отрицает, заявляя, что Кейн выполняет свою уставную роль – давать военные рекомендации с учетом всех рисков.

Наибольшая концентрация сил на Ближнем Востоке со времен Ирака

Несмотря на осторожность в риторике, в течение последнего месяца США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшее количество военной техники со времен вторжения в Ирак. По данным источников, Трамп поручил подготовить варианты – от ударов по ядерным и ракетным объектам Ирана до сценариев, предусматривающих ликвидацию руководства страны.

Параллельно продолжаются дипломатические контакты, однако военное планирование ведется в полном объеме.

Политическая напряженность в Пентагоне

Отношения Кейна с министром обороны Питом Хегсетом остаются сложными. По информации источников, генерал неоднократно выражал обеспокоенность кадровыми решениями и стратегическими документами, в частности относительно оценки угрозы со стороны Китая.

Кейн, бывший пилот F-16 и военный связной в ЦРУ, был возвращен на службу Трампом после отставки и повышен до четырехзвездного генерала, хотя ранее не возглавлял боевое командование. Президент неоднократно публично выражал ему доверие.

В то же время внутри оборонного ведомства его называют "мастером балансирования" – человеком, который пытается сохранить аполитичность военных в период усиленной политизации армии.

Атака США на Иран – что известно

Напомним, что США перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полетов и спутниковые снимки.

Сейчас присутствие американских вооруженных сил в регионе является одним из крупнейших за последние два десятилетия, со времен войны в Ираке 2003 года. Вашингтон начал наращивать силы после того, как Трамп пригрозил нанести удар по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе Ирана.

В свою очередь Иран ведет переговоры о заключении соглашения с Китаем по закупке противокорабельных крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: