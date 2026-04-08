Мирные переговоры США и Ирана состоятся в пятницу: кого отправит Трамп

Трамп, скорее всего, сменит главу делегации.

Первый раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении войны запланирован на пятницу. Как пишет Axios, возможная встреча может состояться в Исламабаде при посредничестве Пакистана.

Это будут первые личные переговоры Администрации Трампа с иранскими чиновниками с начала войны

При этом издание отмечает, что, хотя во время войны дипломатические переговоры с Ираном вел специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф при поддержке вице-президента Джей Ди Вэнса, эти роли могут поменяться во время личных переговоров. Вероятно, делегацию США возглавит Вэнс.

"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вэнс установил взаимопонимание с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, которого Трамп и глава МИД Ирана Аббас Арагчи, поблагодарили за работу по прекращению огня.

В числе участников также может быть зять Трампа Джаред Кушнер.

Перемирие между США и Ираном

Ранее Трамп согласился прекратить атаки на Иран на две недели, заявив, заявил, что США уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и даже добились большего.

В Иран6е подтвердили перемирие, и сообщили, что пятницу, 10 апреля, в Исламабаде "с полным недоверием к американской стороне" начнутся переговоры.

При этом Иран согласился открыть Ормузский пролив, однако при условии, что атаки на Ирна будут прекращены. Кроме того,, по данным СМИ, Иран и Оман будут взимать плату за прохождение кораблей через пролив.

