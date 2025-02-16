"Мы помним, что здесь было подписано. Я не буду это повторять", - заявил президент Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, намекая на "Мюнхенский сговор" 1938 года и расчленение Чехословакии странами Оси с молчаливого согласия Запада.

Действительно, как в Украине, так и за ее пределами, все чаще переговорный процесс по завершению российско-украинской войны (а не "войны в Украине", как некоторые пишут, будто мы здесь сами с собой воюем) называют "Мюнхенский сговор 2.0". Но, похоже, "Мюнхенский сговор" уже состоялся - когда Запад "подарил" Кремлю украинский Крым.

На очереди же римейк Пакта Молотова-Риббентропа, где Гитлер и Сталин делили Европу и мир, но, как естественные конкуренты, в конце концов "перегрызлись" между собой. Что привело к мировой войне и гибели миллионов только украинцев.

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Выглядит так, что сейчас готовится "Пакт Трампа-Путина". По крайней мере, так это подает российская пропаганда. А вот с американской стороны пока конкретики мало. Только какой-то информационный спам с заявлениями, которые сами себе противоречат. Из конкретики разве есть требования отдать 50% украинских ископаемых под "честное слово" - ведь в документе нет никаких гарантий безопасности от США. Такой себе "Будапештский меморандум 2.0". Однако теперь мы отдаем не ядерку, а половину недр.

Впрочем, вернемся к "Мюнхену-1938". Потому что для сравнений важен контекст. Лондон с Парижем в 1930-е шли на уступки Гитлеру в рамках курса на "умиротворение", чтобы из Германии сделать "антибольшевистский оплот". Переговоры в Мюнхене 29-30 сентября 1938 года были как раз пиком и апофеозом этого ошибочного курса. Сначала Гитлеру позволили восстановить флот на Балтике (чтобы он мог противостоять СССР), затем позволили восстановить армию, отдали рейнскую демилитаризованную зону (а это ключевой промышленный регион Германии).

Впоследствии позволили вмешаться в гражданскую войну в Испании, аннексировать Австрию, и, наконец, разделить Чехословакию - последнюю демократию Восточной Европы. Ей и выписали "смертный приговор" как раз во время "Мюнхенского заговора". Эту страну Лондон и Париж обменяли на двусторонние "мирные соглашения" с Германией, которые Гитлер, конечно же, нарушил ровно через год нападением на Польшу вместе с СССР.

Но по состоянию на 1938 год все выглядело не так однозначно. Чехословакия имела армию на 1,5-2 млн человек в 42 дивизиях, 450 танков, 1600 самолетов и много пушек и пулеметов, потому что, собственно, Чехия еще во времена Австро-Венгрии была оружейной империи. А в Судетской области, на которую претендовала Германия, была достаточно мощная оборонительная линия.

Чехословакия не была "легкой прогулкой" для немцев. Ведь у немцев тогда было всего 1,8 млн солдат, 720 танков (преимущественно легких, без пушек), 2400 самолетов (главное преимущество немцев). А ключевое - немцы не могли использовать всю свою силу против чехословаков, потому что вынуждены были прикрывать тылы на границе с Францией - союзницей Праги - и еще держать часть войск в Испании. То есть, прямая военная агрессия тогдашней Германии против тогдашней Чехословакии обещала немцам примерно то же, что получили россияне в 2022-м в Украине.

Но все могущество чехословаков было "на бумаге". Ведь страна не имела единства. Чехи - титульная нация - составляли около 45% населения. Около четверти - это были ограниченные в правах немцы, которых называли "колонистами", хотя они жили в тех же Судетах еще с 13 века. Третьими по численности были словаки, которым отказывали в собственном языке и идентифицировали их как "чехов".

Следующими были венгры и украинцы-русины, которым тоже обещали автономию еще по итогам Первой мировой, но чехи "забыли" о том обещании. Еще была Тешинская область, населенная преимущественно поляками, из-за которой Чехословакия даже успела повоевать с Польшей в 1919 году. Каждая нация в составе Чехословакии проживала компактно, имела собственные политические партии, ополчение и требовала себе автономию.

Впрочем, понимая собственные слабости и силу Чехословакии, Гитлер решил действовать не "в лоб", а через собственных прокси - местных нацистов из числа судетских немцев, которые подняли восстание. На их "защиту" и "вызвался" фюрер. Фактически это сценарий "ЛДНР". И, "чтобы не было войны", Лондон и Париж на встрече в Мюнхене и решили отдать Судеты немцам. Потому что не хотели воевать за Чехословакию и хотели "натравить" Рейх на СССР.

Чехословацкую же делегацию буквально оставили за дверью и потом просто отдали соглашение, где их судьбу решили за них. Именно об этом напоминал Зеленский в своей речи в Мюнхене 2025 года. Результатом "Мюнхенского сговора" стала не только потеря Судет (вместе с оборонительной линией), но и образование "Венского арбитража", который состоял из Германии и фашистской Италии (типа "нейтральной"). Эти "судьи" могли решать территориальные споры между народами Чехословакии и соседними странами. Результаты "арбитража" и привели к разделению страны в несколько подходов.

Соучастником этого заговора стали также венгры и поляки. Последние ударили Чехословакии в спину, захватив ту самую Тешинскую область, населенную поляками. Венграм же пообещали Закарпатье. Сначала немцы с итальянцами "отдали" им регионы, населенные венграми, а затем, когда венгры потребовали и земли с украинским населением, обменяли их на присоединение Венгрии к Антикоминтерновскому пакту в качестве немецкого сателлита.

Здесь следует вспомнить о Подкарпатской Руси (потом - Карпатской Украине). Эта территория, по итогам Первой мировой, стала частью Чехословакии "чтобы не досталась большевикам" на условиях автономии, которую чехи так и не предоставили, пока не стало слишком поздно. Потому что против украинской автономии категорически выступили те же поляки и венгры, которых пугала украинская независимость.

Но, когда после "Мюнхенского заговора" все понимали какая судьба ждет Чехословакию, украинцы-русины попытались выбить сначала автономию, а затем и независимость Подкарпатской Руси. В ноябре 1938 года - через месяц после "Мюнхена" - украинцы действительно получили давно обещанную автономию. На полгода...

Показательно, что первый глава Совета Министров Подкарпатской Руси Андрей Бродий оказался... "венгерским шпионом" (это официальная формулировка из его обвинения), за что и был арестован уже на 15-день в должности. "Медведчуки" у нас, к сожалению, были всегда. До ареста он успел объявить плебисцит о вступлении украинских территорий в состав Венгрии, чем венгры и воспользовались весной следующего года, когда ввели войска "для наведения порядка".

Интересно, что в 2022 году Венгрия тоже стягивала войска к границам Закарпатья для "обеспечения безопасности на границе". Но неспособность РФ захватить Киев нивелировала необходимость "защищать границы" украинского Закарпатья венгерскими войсками.

Однако в 1939 году все пошло иначе. В марте 1939 года, на фоне "выхода из состава Чехословакии" Чехии и, впоследствии, Словакии (конечно, под "присмотром" оккупационной немецкой армии) украинцы тоже заявили о независимости Карпатской Украины.

Против расчленения Чехословакии и в защиту украинцев тогда выступил только Сталин. Не надо, однако, обманываться его намерениями - он это использовал потом для раздела Польши со все теми же немцами. Ни о каком освобождении украинцев он и не думал. Только об экспансии.

Хотя Вторую мировую войну мы считаем от нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, но Украина фактически вступила в нее именно 14 марта 1939 года, когда венгерские войска, при поддержке немцев, начали оккупацию Закарпатья. Несмотря на сопротивление местного ополчения ("Карпатской сечи"), бои продолжались всего 3 дня. Потому что 10-15 тыс. ополченцев не способны устоять против 12 регулярных венгерских дивизий.

Примечательно, что украинцев вооружало чешское правительство. Но за день до нападения немцев - 14 марта - "передумало" и отправило даже танки, чтобы их разоружить. Причина была в том, что, по решению фейкового "Венского арбитража", Чехословакия должна была демилитаризовать приграничные с Венгрией территории (вероятно, чтобы проще потом захватывать), а украинцы отказывались сдавать оружие.

Венгры это использовали как повод для агрессии 14 марта 1939 года. Но правительство в Праге все еще хотело избежать войны и надеялось, что в случае разоружения украинцев, венгры отступят. Конечно, надежды были напрасны. А чешские войска, вместо защиты Закарпатья, сбежали вместе с оружием уже вечером того же 14 марта.

Впрочем, сбежали не все - части чехословацкого войска, которые формировались из русинов-украинцев, остались и наскоро построили баррикады вокруг столицы региона, которым тогда был Хуст. Несмотря на такое подкрепление, уже 17 марта все было решено - потому что сзади ударили поляки, которые перешли Карпаты. В истории "Мюнхенского заговора" поведение поляков иначе как "коварным" назвать трудно. Украинцы потеряли тогда, по разным оценкам, до 5-6 тыс. погибшими и ранеными.

Не выяснена судьба полусотни украинских пленных, которых, по одним данным, расстреляли венгры, а по другим - поляки, которым венгры их передали (потому что это были галичане, а этот регион тогда был под Польшей). Этот вопрос, вероятно, еще ждет своего решения исследователями (но, не дай Бог, не политиками).

Но не будем искать кто прав, а кто нет в событиях столетней давности - современные украинцы и поляки это естественные союзники в борьбе с захватническими планами "Путлера", который решил "повторить" путь Гитлера до 1939 года. К сожалению, только Венгрия ведет себя так же и вновь поддерживает агрессора.

На Мюнхенской конференции 2007 года (да, снова Мюнхен) Путин заявил о своих намерениях восстановления Советского Союза. Это хоть и не вызвало бурных оваций (и на этом спасибо), но не получило и мощных возражений со стороны Запада. А уже в 2008 году произошло нападение на Грузию - прямая реализация "мюнхенской программы" Путина по возвращению СССР.

Параллельно происходил "аншлюс" ("присоединение") Беларуси к "Союзному государству" (это тоже калька с Третьего Рейха - но в отношении Австрии). Вместо опалы Путин тогда получил новые газовые контракты.

Если в 1930-е Запад "продал" Гитлеру малые государства Европы за "мирные соглашения" (а скорее - за "бесполезные" соглашения, потому что фюрер их сразу нарушил), то Путину "продали" по частям Грузию, Беларусь, Молдову и Украину в 2014 году за газ, нефть и природные ресурсы. Впрочем, на Украине, несмотря на "Минские соглашения", Кремль "зубы" обломал дважды - в 2014 и 2022-м годах. Что сохранило суверенитет и Молдове, кстати.

Именно "Минские соглашения" и были прямой аналогией "Мюнхенского заговора" в нашей истории - фактическое признание аннексии Крыма в пользу РФ при молчаливой поддержке Запада и под разговоры в стиле "лишь бы не было войны". Что непосредственно к войне и привело. Так же отбирали Судеты у Чехословакии в 1938-м. И "историк" Путин полностью скопировал ту риторику Гитлера о "вымышленной нации" против Украины.

Но в 2022 году оказалось, что "вымышленная нация" довольно неплохо умеет давать отпор. Несмотря на то, что частично "блицкриг" Путина удался и мы действительно потеряли значительные территории, но сохранили государственность и даже многое вернули при поддержке партнеров. Если бы еще эта поддержка всегда поступала вовремя...

То есть, современная Украина - это "работа над ошибками" для Европы и тех же чехов, чья военная промышленность работает на украинские нужды. Опыт нашей войны и огромные российские потери показывают, что было бы с Германией, если бы Чехословакия дала немцам отпор в 1938-39 гг.

Украинцы и более сознательные европейцы пытаются исправить ошибки прошлого, чтобы изменить свое будущее. Но, как и в 30-е годы прошлого столетия, есть силы, которые за счет одних государств, пытаются достичь собственных целей. В частности США откровенно подыгрывает Кремлю (пока только на словах), надеясь, похоже, "подкупить" украинскими территориями РФ против КНР.

Как когда-то Лондон и Париж "умиротворяли" и усиливали Третий Рейх, чтобы тот сдерживал СССР. Так и США сейчас хотят достичь если не союза, то "дружеских" отношений с Кремлем - для "дружбы" против Китая. Это в Пекине хорошо понимают. Поэтому на фоне Мюнхенской конференции, там заявили, что стороной "мирных переговоров" обязательно должна быть Европа, чего очень не хочет Трамп. Зато в РФ пропаганда уже начала рассказывать, что украинцы, вообще-то, "воюют китайскими дронами". "Прогрев" пошел?

Будет оригинально, если действия Трампа приведут к альянсу КНР с ЕС против РФ и США. Но это, пока что, фантастика. А вот эскалация на Балтике и в Скандинавии - это уже реальность. В 1930-е следующими после Чехословакии, кстати, тоже стали Балтийские страны и Финляндия. Их пытались поделить Третий Рейх и СССР, потому что считали неспособными дать отпор (но финнов забыли спросить). После чего дошла очередь и Польши, которая сама была участником "Мюнхенского заговора".

Сейчас мы все наглядно наблюдаем за событиями на Балтике и в Скандинавии, где европейцы роют укрепления на границе, расширяют военные кладбища (в Швеции например), активно вооружаются, а в рамках инициативы Baltic Sentry под британским наблюдением даже готовятся к торговой блокаде РФ. Калининград уже в энергетической блокаде, потому что был отключен от сети с РФ.

Кремль отвечает "гибридными" атаками и провокациями, подкупом политиков, а также формированием новых военных округов. Их солдаты пока на территории Украины, но в случае перемирия вернутся к границам Балтики и Скандинавии. В Санкт-Петербурге уже даже комиссия по эвакуации создана. Интересно, для чего такие приготовления, если "Путин хочет мира", как говорит Трамп?

Собственно, это и сдерживает Восточный фланг НАТО от того, чтобы бездумно "бросить" Украину и пойти на уступки Кремлю, которые требует от нас Трамп. Потому что европейцы понимают, что они следующие в случае плохого мира. И что современная РФ, которая имеет хоть какие-то положительные экономические показатели исключительно за счет ВПК, будет нагнетать и воевать дальше. Потому что если остановится война, то остановится и ее экономика. И наступит СССР 2.0 - но образца 1991 года. К сожалению, не все европейцы хотят это понять.

Однако даже ограниченная поддержка ЕС и других дружественных стран очень усиливает украинскую переговорную позицию. Именно поэтому "третьей Мюнхенской зрады" в Минском, Стамбульском или Эр-Риядском формате (Трамп анонсировал переговоры между Киевом и Москвой в Саудовской Аравии) уже не произойдет. В отличие от Чехословакии 1938 года - мы, во-первых, не сдались без боя, а во-вторых - мы не одни. Хотелось бы большего, но это хоть какая-то "работа над ошибками".

Чтобы стать СССР 2.0 Путину нужна Украина и наша промышленность. Как когда-то Германия стала Третьим Рейхом только после захвата Чехословакии. Но этого не произойдет. Потому что свой шанс в Украине россияне уже потеряли. Поэтому, тянем время до выборов в Германии, чтобы Европа вновь стала субъектной, активно обсуждаем любые "мирные" соглашения от США, но не спешим брать на себя любые "кабальные" обязательства. Мы уже "изменили историю", избежав пути Чехословакии в предыдущие годы. Так не надо возвращаться вновь к этому ошибочному опыту.

Но главный вопрос именно Мюнхена образца 2025 года - какие шансы на Третью мировую. Ведь "умиротворение" Кремля, которое предлагает Трамп, на фоне ослабления НАТО его же усилиями, выглядит как прямое приглашение к нападению кремлинов на Европу. Готов ли ЕС к этому? Готовы ли европейцы реально помочь украинцам, чтобы остановить врага сейчас и сохранить себя от "заговора гегемонов"? Вот эти вопросы открыты.

События же, которые мы наблюдаем в современном Мюнхене и вне его, это не "Мюнхенская зрада 2.0". Она уже состоялась раньше. Но это попытка повторить Пакт Молотова-Риббентропа между теми, кто безосновательно считает себя "гегемонами". Нам нужен общий дипломатический "фронт" с Европой, чтобы помешать повторению этой действительно исторической ошибки. Экстренный саммит по безопасности в Париже как раз и должен нам в этом помочь.

Андрей Попов