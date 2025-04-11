Он подчеркнул, что "Украина довольно близка к переломному моменту".

Если президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, ему следует не торопиться с переговорами о прекращении огня между Украиной и Россией, заявил бывший глава разведки Великобритании Ричард Дирлав NBC News.

Дирлав сказал, что поспешное заключение перемирия и предоставление слишком большого количества уступок Кремлю могут побудить президента Владимира Путина начать другие враждебные набеги на Европу.

Он подчеркнул, что "Украина довольно близка к переломному моменту", и россиянам крайне необходимо прекращение огня. Дирлав указал, что денежные резервы Кремля уменьшаются, а цены на сырую нефть, которую Москва экспортирует для финансирования своей военной машины, все больше падают.

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"Но сейчас беспокоит то, что Трамп заключит преждевременную сделку с русскими" и пойдет на слишком много уступок, подчеркнул он.

Экс-глава британской разведки подчеркнул, что такое "поощрение русских со временем стать более агрессивными и напористыми в Европе" приведет к крайне нежелательным последствиям.

Он также отметил, что общее "отсутствие такта... [и] порядочного поведения" Трампа является "весьма обескураживающим", вспомнив его ссору в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским в феврале.

"Если вы хотите получить Нобелевскую премию мира, не заключайте преждевременную сделку с Украиной — подождите", — сказал Дирлав.

Перемирие в Украине

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Россия может попытаться заключить соглашение с США о перемирии на фронте до 9 мая из-за своей любви к "особым датам".

В то же время политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов считает, что война в Украине будет длиться весь 2025 год, а настоящие переговоры о мире начнутся не раньше конца лета.

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